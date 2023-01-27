https://ria.ru/20230127/sholts-1847754871.html
Шольц ударил танками по отношениям с Россией, считает эксперт
Шольц ударил танками по отношениям с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 27.01.2023
Шольц ударил танками по отношениям с Россией, считает эксперт
Поставкой танков Украине Олаф Шольц поставил точку не только в гипотетическом восстановлении экономических отношений с Российской Федерацией в будущем, но,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:08
2023-01-27T08:08
2023-01-27T09:44
украина
россия
германия
сергей лавров
джо байден
олаф шольц
нато
северный поток
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Поставкой танков Украине Олаф Шольц поставил точку не только в гипотетическом восстановлении экономических отношений с Российской Федерацией в будущем, но, вероятно, и в своей дальнейшей карьере в качестве канцлера Германии, заявил РИА Новости директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. "Этим Шольц очень существенно себе испортит политическую карьеру, потому что, согласно опросам, большинство немецких граждан все-таки не поддерживают отправку танков на Украину. Возможно, это станет его последней каденцией на этой должности, и больше он не переизберется, потому что в немецком обществе запрос был на переговоры и на урегулирование, а не на боевые действия и победу над Россией на поле боя", - подчеркнул Молчанов. Между тем, канцлер незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнёры в лице Вашингтона и союзников по НАТО. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена, что, с точки зрения эксперта, очередное "несуразное" расхождение в словах и действиях Берлина. По мнению Молчанова, для Германии это станет имиджевым проигрышем не только в историческом контексте, учитывая пацифистскую доктрину страны после 1945 года, но и в финансово-экономическом плане. "Популярность правящей коалиции падает в первую очередь не из-за танков или позиции по Украине, а из-за того, что по причине разрыва с Россией и введённых против неё санкций начал проседать уровень жизни немцев. Что больше всего беспокоит немцев? Прежде всего это сугубо их собственные карманы", - поясняет эксперт. Ведь в конечном итоге, данные меры напрямую или опосредованно вызвали рост тарифов на электроэнергию, привели к двузначной продовольственной инфляции, приостановке или переносу производств за пределы Германии, где более дешевые энергоносители. "Учитывая дипломатические последствия, решение по поставкам танков существенно ударит по будущему восстановлению экономических взаимоотношений и коммуникации между Россией и Германией. После этого вопрос о том, что в ближайшие годы будет восстановлен (трубопровод) "Северный поток 1" или 2 даже в случае урегулирования конфликта в Украине, не стоит. Это довольно близорукая политика Шольца и один из грубейших политических шагов в его карьере - теперь у них обещанная независимость от России, но со всеми вытекающими последствиями" - подчёркивает эксперт. Молчанов напомнил, что Шольц в своей речи в среду в бундестаге ответственность за собственное решение попытался возложить на Россию, "но по факту за всё это заплатит как раз немецкая экономика", считает Молчанов. Эксперт опасается, что одними танками поставки не ограничатся, учитывая возрастающие аппетиты Киева на фоне заявлений о контрнаступлениях. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847466986.html
https://ria.ru/20230126/germaniya-1847646314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, германия, сергей лавров, джо байден, олаф шольц, нато, северный поток, в мире
Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Джо Байден, Олаф Шольц, НАТО, Северный поток, В мире
08:08 27.01.2023 (обновлено: 09:44 27.01.2023)
Шольц ударил танками по отношениям с Россией, считает эксперт
Эксперт Молчанов: Шольц ударил танками и по отношениям с Россией, и по своей карьере
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Поставкой танков Украине Олаф Шольц поставил точку не только в гипотетическом восстановлении экономических отношений с Российской Федерацией в будущем, но, вероятно, и в своей дальнейшей карьере в качестве канцлера Германии, заявил РИА Новости директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов.
Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
"Этим Шольц очень существенно себе испортит политическую карьеру, потому что, согласно опросам, большинство немецких граждан все-таки не поддерживают отправку танков на Украину. Возможно, это станет его последней каденцией на этой должности, и больше он не переизберется, потому что в немецком обществе запрос был на переговоры и на урегулирование, а не на боевые действия и победу над Россией на поле боя", - подчеркнул Молчанов.
Между тем, канцлер незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина
к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнёры в лице Вашингтона
и союзников по НАТО
. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена
, что, с точки зрения эксперта, очередное "несуразное" расхождение в словах и действиях Берлина.
"Германию вынудили стать застрельщиком этого процесса. На встрече в Рамштайне (Владимир) Зеленский максимально подгонял свою коалицию поддержки. Он раз пять в своем выступлении сказал слово time. У нас, мол, нет времени - сейчас не время для промедления. Не прошло и недели после саммита в Рамштайн, как ограничения сняли. То есть мы видим, что Берлин не смог устоять под давлением из Вашингтона, Лондона и мелких сателлитов в виде Варшавы и стран Балтии", - сказал эксперт.
По мнению Молчанова, для Германии это станет имиджевым проигрышем не только в историческом контексте, учитывая пацифистскую доктрину страны после 1945 года, но и в финансово-экономическом плане.
"Популярность правящей коалиции падает в первую очередь не из-за танков или позиции по Украине, а из-за того, что по причине разрыва с Россией и введённых против неё санкций начал проседать уровень жизни немцев. Что больше всего беспокоит немцев? Прежде всего это сугубо их собственные карманы", - поясняет эксперт.
Ведь в конечном итоге, данные меры напрямую или опосредованно вызвали рост тарифов на электроэнергию, привели к двузначной продовольственной инфляции, приостановке или переносу производств за пределы Германии, где более дешевые энергоносители.
"Учитывая дипломатические последствия, решение по поставкам танков существенно ударит по будущему восстановлению экономических взаимоотношений и коммуникации между Россией и Германией. После этого вопрос о том, что в ближайшие годы будет восстановлен (трубопровод) "Северны
й поток 1" или 2 даже в случае урегулирования конфликта в Украине, не стоит. Это довольно близорукая политика Шольца и один из грубейших политических шагов в его карьере - теперь у них обещанная независимость от России, но со всеми вытекающими последствиями" - подчёркивает эксперт.
Молчанов напомнил, что Шольц в своей речи в среду в бундестаге ответственность за собственное решение попытался возложить на Россию, "но по факту за всё это заплатит как раз немецкая экономика", считает Молчанов.
Эксперт опасается, что одними танками поставки не ограничатся, учитывая возрастающие аппетиты Киева
на фоне заявлений о контрнаступлениях.
"Ещё год назад разговоры о том, что надо передать Украине новейшие танки, звучало как нечто немыслимое, но с каждым месяцем окно Овертона сдвигало красные линии эскалации конфликта постоянно в сторону расширения номенклатуры поставок вооружения. Поэтому когда сейчас говорят о том, что НАТО не будет поставлять Украине самолеты, то я думаю, что это разговоры только на сейчас", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.