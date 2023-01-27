https://ria.ru/20230127/sberezheniya-1847999484.html
Путин поручил внести поправки по созданию мер стимулирования сбережений
Путин поручил внести поправки по созданию мер стимулирования сбережений - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил внести поправки по созданию мер стимулирования сбережений
Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести поправки по созданию механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, в том... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:17
2023-01-27T19:17
2023-01-27T19:17
экономика
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести поправки по созданию механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, в том числе предоставление налоговых льгот, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, включая предоставление соответствующих налоговых льгот", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - до 1 июля 2023 года. Ответственный за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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экономика, владимир путин, михаил мишустин, россия
Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Путин поручил внести поправки по созданию мер стимулирования сбережений
Путин поручил внести поправки по созданию механизмов стимулирования сбережений физлиц