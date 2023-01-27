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Путин поручил внести поправки по созданию мер стимулирования сбережений - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин поручил внести поправки по созданию мер стимулирования сбережений
Путин поручил внести поправки по созданию мер стимулирования сбережений - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил внести поправки по созданию мер стимулирования сбережений
Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести поправки по созданию механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, в том... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:17
2023-01-27T19:17
экономика
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести поправки по созданию механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, в том числе предоставление налоговых льгот, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, включая предоставление соответствующих налоговых льгот", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - до 1 июля 2023 года. Ответственный за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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экономика, владимир путин, михаил мишустин, россия
Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
19:17 27.01.2023
 
Путин поручил внести поправки по созданию мер стимулирования сбережений

Путин поручил внести поправки по созданию механизмов стимулирования сбережений физлиц

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкДеньги в руках сотрудницы банка
Деньги в руках сотрудницы банка - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Деньги в руках сотрудницы банка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести поправки по созданию механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, в том числе предоставление налоговых льгот, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, включая предоставление соответствующих налоговых льгот", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - до 1 июля 2023 года. Ответственный за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа 2022, 02:15
Экономист дал совет, как сохранить сбережения
 
ЭкономикаВладимир ПутинМихаил МишустинРоссия
 
 
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