https://ria.ru/20230127/rubezhnoe-1847739061.html
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР
Украинские войска в четверг в 23.35 обстреляли Рубежное из "натовской" артиллерии, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T01:13
2023-01-27T01:13
2023-01-27T01:13
специальная военная операция на украине
рубежное
украина
сцкк
луганская народная республика
нато
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 23.35 обстреляли Рубежное из "натовской" артиллерии, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.35 по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230125/gorlovka-1847363279.html
рубежное
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рубежное, украина, сцкк, луганская народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Рубежное, Украина, СЦКК, Луганская Народная Республика, НАТО
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР "натовскими" снарядами