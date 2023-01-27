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Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/rubezhnoe-1847739061.html
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР
Украинские войска в четверг в 23.35 обстреляли Рубежное из "натовской" артиллерии, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T01:13
2023-01-27T01:13
специальная военная операция на украине
рубежное
украина
сцкк
луганская народная республика
нато
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 23.35 обстреляли Рубежное из "натовской" артиллерии, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.35 по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230125/gorlovka-1847363279.html
рубежное
украина
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рубежное, украина, сцкк, луганская народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Рубежное, Украина, СЦКК, Луганская Народная Республика, НАТО
01:13 27.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР

ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР "натовскими" снарядами

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРазрушения в Рубежном
Разрушения в Рубежном - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушения в Рубежном. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 23.35 обстреляли Рубежное из "натовской" артиллерии, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.35 по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Последствия обстрела Никитовского района Горловки - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 15:58Специальная военная операция на Украине
Горловка полностью обесточена после обстрела украинскими войсками
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеРубежноеУкраинаСЦККЛуганская Народная РеспубликаНАТО
 
 
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