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МИД назвал встречу стран НАТО в Рамштайне сходкой

МИД назвал встречу стран НАТО в Рамштайне сходкой - РИА Новости, 27.01.2023

МИД назвал встречу стран НАТО в Рамштайне сходкой

Итоги встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн", где решался вопрос о поставке вооружений Киеву, - это ещё одно свидетельство полной безответственности Запада и... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:16

2023-01-27T13:16

2023-01-27T13:31

в мире

россия

нато

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

украина

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Итоги встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн", где решался вопрос о поставке вооружений Киеву, - это ещё одно свидетельство полной безответственности Запада и стремления к эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова предупредила также, что "те, кто отправятся в составе этих самых батальонов, бригад из сопровождающих танки лиц, должны знать, какую участь приготовили для них их правительства".На авиабазе "Рамштайн" в Германии прошло несколько встреч контактной группы по поддержке Украины со сторона стран НАТО и их союзников. На этих встречах обсуждались поставки оружия и военной техники Киеву.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина