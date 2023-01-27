Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал встречу стран НАТО в Рамштайне сходкой - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/ramshtayn-1847843008.html
МИД назвал встречу стран НАТО в Рамштайне сходкой
МИД назвал встречу стран НАТО в Рамштайне сходкой - РИА Новости, 27.01.2023
МИД назвал встречу стран НАТО в Рамштайне сходкой
Итоги встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн", где решался вопрос о поставке вооружений Киеву, - это ещё одно свидетельство полной безответственности Запада и... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:16
2023-01-27T13:31
в мире
россия
нато
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Итоги встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн", где решался вопрос о поставке вооружений Киеву, - это ещё одно свидетельство полной безответственности Запада и стремления к эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова предупредила также, что "те, кто отправятся в составе этих самых батальонов, бригад из сопровождающих танки лиц, должны знать, какую участь приготовили для них их правительства".На авиабазе "Рамштайн" в Германии прошло несколько встреч контактной группы по поддержке Украины со сторона стран НАТО и их союзников. На этих встречах обсуждались поставки оружия и военной техники Киеву.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e81af8d1ec24ecb9e85e0bfcdadf2fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина
В мире, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Украина
13:16 27.01.2023 (обновлено: 13:31 27.01.2023)
 
МИД назвал встречу стран НАТО в Рамштайне сходкой

МИД назвал встречу стран НАТО в Рамштайне свидетельством полной безответственности Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Итоги встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн", где решался вопрос о поставке вооружений Киеву, - это ещё одно свидетельство полной безответственности Запада и стремления к эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Итоги этой сходки однозначно свидетельствуют о полной безответственности Запада и стремлении к дальнейшей эскалации конфликта... Не жалко им никого на территории Украины. Теперь уже понятно, что и своих не жалко, потому что танки сами не ездят", - заявила она на брифинге.
Захарова предупредила также, что "те, кто отправятся в составе этих самых батальонов, бригад из сопровождающих танки лиц, должны знать, какую участь приготовили для них их правительства".
На авиабазе "Рамштайн" в Германии прошло несколько встреч контактной группы по поддержке Украины со сторона стран НАТО и их союзников. На этих встречах обсуждались поставки оружия и военной техники Киеву.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала