13:16 27.01.2023 (обновлено: 13:31 27.01.2023)
МИД назвал встречу стран НАТО в Рамштайне сходкой
МИД назвал встречу стран НАТО в Рамштайне свидетельством полной безответственности Запада
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Итоги встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн", где решался вопрос о поставке вооружений Киеву, - это ещё одно свидетельство полной безответственности Запада и стремления к эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Итоги этой сходки однозначно свидетельствуют о полной безответственности Запада и стремлении к дальнейшей эскалации конфликта... Не жалко им никого на территории Украины. Теперь уже понятно, что и своих не жалко, потому что танки сами не ездят", - заявила она на брифинге.
Захарова предупредила также, что "те, кто отправятся в составе этих самых батальонов, бригад из сопровождающих танки лиц, должны знать, какую участь приготовили для них их правительства".
На авиабазе "Рамштайн" в Германии прошло несколько встреч контактной группы по поддержке Украины со сторона стран НАТО и их союзников. На этих встречах обсуждались поставки оружия и военной техники Киеву.
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