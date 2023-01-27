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В Токио прошел концерт в честь Рахманинова - РИА Новости, 27.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230127/rakhmaninov-1847856667.html
В Токио прошел концерт в честь Рахманинова
В Токио прошел концерт в честь Рахманинова - РИА Новости, 27.01.2023
В Токио прошел концерт в честь Рахманинова
Концерт, посвященный 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, в котором приняли участие российские и японские музыканты, состоялся в Токио,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:08
2023-01-27T15:08
культура
новости культуры
токио
япония
сергей рахманинов
музыка
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ТОКИО, 27 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Концерт, посвященный 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, в котором приняли участие российские и японские музыканты, состоялся в Токио, сказали РИА Новости его организаторы и участники. "Естественно, что для нас приоритет – это русская классическая музыка. Также естественно, что в юбилейный год Рахманинова это должен быть концерт, посвященный ему. Его музыка, жизнь и время, в которое он жил, совпадают с духом нашего времени. Как можно было, занимаясь классической музыкой, пройти мимо такого юбилея! Поэтому именно сейчас и именно Рахманинов", — говорит участница и идейный вдохновитель проекта "Музыкальный калейдоскоп" пианистка Юлия Лев. В Японии нет какого-либо запрета на русскую музыку или культуру, но в абонементных программах на этот год произведения русской классической музыки стали встречаться намного реже. "Прежде всего, для самих себя – мы очень соскучились по Рахманинову. Во-вторых, из духа противоречия и именно сейчас, когда этого стало так мало. В-третьих, не раз и не два нас просили зрители о таком концерте. Это важно для нас самих, важно для творчества", — пояснила меццо-сопрано Валентина Панченко. В концерте также приняли участие пианистка Наталья Ветрова, виолончелистка Рина Окада, рассказчик Такако Хираока.
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новости культуры, токио, япония, сергей рахманинов, музыка
Культура, Новости культуры, Токио, Япония, Сергей Рахманинов, Музыка
15:08 27.01.2023
 
В Токио прошел концерт в честь Рахманинова

Концерт российских и японских музыкантов в честь Рахманинова прошел в Токио

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкРусский композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов в своем кабинете
Русский композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов в своем кабинете - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости /
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ТОКИО, 27 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Концерт, посвященный 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, в котором приняли участие российские и японские музыканты, состоялся в Токио, сказали РИА Новости его организаторы и участники.
"Естественно, что для нас приоритет – это русская классическая музыка. Также естественно, что в юбилейный год Рахманинова это должен быть концерт, посвященный ему. Его музыка, жизнь и время, в которое он жил, совпадают с духом нашего времени. Как можно было, занимаясь классической музыкой, пройти мимо такого юбилея! Поэтому именно сейчас и именно Рахманинов", — говорит участница и идейный вдохновитель проекта "Музыкальный калейдоскоп" пианистка Юлия Лев.
© РИА Новости / Ксения НакаКонцерт российских и японских музыкантов в честь 150-летия Рахманинова в Токио
Концерт российских и японских музыкантов в честь 150-летия Рахманинова в Токио - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Ксения Нака
Концерт российских и японских музыкантов в честь 150-летия Рахманинова в Токио
В Японии нет какого-либо запрета на русскую музыку или культуру, но в абонементных программах на этот год произведения русской классической музыки стали встречаться намного реже.
"Прежде всего, для самих себя – мы очень соскучились по Рахманинову. Во-вторых, из духа противоречия и именно сейчас, когда этого стало так мало. В-третьих, не раз и не два нас просили зрители о таком концерте. Это важно для нас самих, важно для творчества", — пояснила меццо-сопрано Валентина Панченко.
В концерте также приняли участие пианистка Наталья Ветрова, виолончелистка Рина Окада, рассказчик Такако Хираока.
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