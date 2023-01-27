https://ria.ru/20230127/rakhmaninov-1847856667.html

В Токио прошел концерт в честь Рахманинова

В Токио прошел концерт в честь Рахманинова - РИА Новости, 27.01.2023

В Токио прошел концерт в честь Рахманинова

Концерт, посвященный 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, в котором приняли участие российские и японские музыканты, состоялся в Токио,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:08

2023-01-27T15:08

2023-01-27T15:08

культура

новости культуры

токио

япония

сергей рахманинов

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843864872_0:213:2206:1454_1920x0_80_0_0_d7eb420f3c6543263248d167d019313e.jpg

ТОКИО, 27 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Концерт, посвященный 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, в котором приняли участие российские и японские музыканты, состоялся в Токио, сказали РИА Новости его организаторы и участники. "Естественно, что для нас приоритет – это русская классическая музыка. Также естественно, что в юбилейный год Рахманинова это должен быть концерт, посвященный ему. Его музыка, жизнь и время, в которое он жил, совпадают с духом нашего времени. Как можно было, занимаясь классической музыкой, пройти мимо такого юбилея! Поэтому именно сейчас и именно Рахманинов", — говорит участница и идейный вдохновитель проекта "Музыкальный калейдоскоп" пианистка Юлия Лев. В Японии нет какого-либо запрета на русскую музыку или культуру, но в абонементных программах на этот год произведения русской классической музыки стали встречаться намного реже. "Прежде всего, для самих себя – мы очень соскучились по Рахманинову. Во-вторых, из духа противоречия и именно сейчас, когда этого стало так мало. В-третьих, не раз и не два нас просили зрители о таком концерте. Это важно для нас самих, важно для творчества", — пояснила меццо-сопрано Валентина Панченко. В концерте также приняли участие пианистка Наталья Ветрова, виолончелистка Рина Окада, рассказчик Такако Хираока.

https://ria.ru/20230125/teatr-1847276643.html

токио

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, токио, япония, сергей рахманинов, музыка