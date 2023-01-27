Рейтинг@Mail.ru
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/putin-1847831475.html
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина - РИА Новости, 27.01.2023
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:46
2023-01-27T14:46
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847830320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61bc5be80b0031352e3fcb8cda01e3df.jpg
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности_27 января
LIVE: Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности_27 января
2023-01-27T14:46
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847830320_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3ccef9450272c8a8acb734f7dad87651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности.
2023-01-27T14:46
true
PT1S
14:46 27.01.2023
 

Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала