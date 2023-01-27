https://ria.ru/20230127/putin-1847831475.html
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина - РИА Новости, 27.01.2023
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:46
2023-01-27T14:46
2023-01-27T14:46
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности_27 января
LIVE: Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности_27 января
2023-01-27T14:46
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности.
2023-01-27T14:46
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PT1S
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности.