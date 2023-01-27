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Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности
Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности
Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2023 году увеличить выпуск обрабатывающей промышленности и ее доли в ВВП, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:01
2023-01-27T18:14
экономика
россия
владимир путин
эльвира набиуллина
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
промышленность
ввп
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2023 году увеличить выпуск обрабатывающей промышленности и ее доли в ВВП, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание: ... б) достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: ... увеличение объема выпуска обрабатывающей промышленности и ее доли в валовом внутреннем продукте", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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экономика, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), промышленность, ввп
Экономика, Россия, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Михаил Мишустин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Промышленность, ВВП
18:01 27.01.2023 (обновлено: 18:14 27.01.2023)
 
Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности

Путин поручил правительству в 2023 году увеличить выпуск обрабатывающей промышленности

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2023 году увеличить выпуск обрабатывающей промышленности и ее доли в ВВП, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание: ... б) достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: ... увеличение объема выпуска обрабатывающей промышленности и ее доли в валовом внутреннем продукте", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаМихаил МишустинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ПромышленностьВВП
 
 
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