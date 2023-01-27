https://ria.ru/20230127/promyshlennost-1847975103.html
Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности
Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности
Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2023 году увеличить выпуск обрабатывающей промышленности и ее доли в ВВП, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:01
2023-01-27T18:01
2023-01-27T18:14
экономика
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владимир путин
эльвира набиуллина
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
промышленность
ввп
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2023 году увеличить выпуск обрабатывающей промышленности и ее доли в ВВП, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание: ... б) достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: ... увеличение объема выпуска обрабатывающей промышленности и ее доли в валовом внутреннем продукте", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20230127/proizvodstva-1847852751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), промышленность, ввп
Экономика, Россия, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Михаил Мишустин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Промышленность, ВВП
18:01 27.01.2023 (обновлено: 18:14 27.01.2023)
Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности
Путин поручил правительству в 2023 году увеличить выпуск обрабатывающей промышленности