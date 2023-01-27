https://ria.ru/20230127/priznanie-1847988274.html
Американского политика шокировало признание Нуланд о России
Американского политика шокировало признание Нуланд о России - РИА Новости, 27.01.2023
Американского политика шокировало признание Нуланд о России
Американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака отреагировал в Twitter на заявление заместителя госсекретаря... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:31
2023-01-27T18:31
2023-01-27T21:03
политика
россия
сша
виктория нуланд
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака отреагировал в Twitter на заявление заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о том, что Вашингтон удовлетворен взрывами на "Северных потоках".Аджаму Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс Соединенных Штатов и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки к боевым действиям с Москвой.Поставки по газопроводу, являвшемуся основным маршрутом снабжения Европы российским топливом, с середины июня значительно сократились из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине, а с конца августа вовсе прекратились.Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" нашли повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщил, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта сложно оценить. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Евросоюз расследует возможные причины повреждений.Владимир Путин в октябре сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва магистралей и глава компании Алексей Миллер доложил ему о его результатах. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
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политика, россия, сша, виктория нуланд, северный поток, северный поток — 2
Политика, Россия, США, Виктория Нуланд, Северный поток, Северный поток — 2
18:31 27.01.2023 (обновлено: 21:03 27.01.2023)
Американского политика шокировало признание Нуланд о России
Политик из США Барака обрушился на Нуланд за слова о взрывах на "Северных потоках"