https://ria.ru/20230127/primore-1847745438.html
В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали семь человек
В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали семь человек - РИА Новости, 27.01.2023
В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали семь человек
Семь человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса, следующего из Уссурийска во Владивосток, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T03:50
2023-01-27T03:50
2023-01-27T04:23
происшествия
уссурийск
volvo ab
владивосток
россия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668633_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_2a7a12d7e94b2a96c48fc8790a25df97.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса, следующего из Уссурийска во Владивосток, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. Водитель грузовика получил сотрясение мозга и перелом. Его пришлось извлекать из кабины, так как машину деформировало. В автобусе было 18 человек. По данным УМВД, 6 человек пострадали. По данным регионального главка МЧС, 17 пассажиров доставлены в травмпункт Уссурийска для обследования.Проводится проверка, устанавливается степень тяжести вреда здоровью пострадавших. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП. На место происшествия выехал Уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш, сообщает краевое надзорное ведомство.
https://radiosputnik.ria.ru/20230125/dtp-1847434381.html
уссурийск
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668633_466:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_6a850ad813cc4f85d6258a0b597c1c71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, volvo ab, владивосток, россия, авто
Происшествия, Уссурийск, Volvo AB, Владивосток, Россия, Авто
03:50 27.01.2023 (обновлено: 04:23 27.01.2023)
В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали семь человек
В Приморье при столкновении грузовика и автобуса пострадали семь человек
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса, следующего из Уссурийска во Владивосток, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"Сегодня в 8.00 (01.00 мск) на 680 км автодороги "Хабаровск – Владивосток" водитель автобуса KNG GBK 1966 года рождения нарушил правила дорожного движения и спровоцировал автоаварию. Предварительно установлено, что водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком Volvo под управлением мужчины 1970 года рождения", - говорится в сообщении.
Водитель грузовика получил сотрясение мозга и перелом. Его пришлось извлекать из кабины, так как машину деформировало.
В автобусе было 18 человек. По данным УМВД, 6 человек пострадали. По данным регионального главка МЧС, 17 пассажиров доставлены в травмпункт Уссурийска для обследования.
Проводится проверка, устанавливается степень тяжести вреда здоровью пострадавших. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП. На место происшествия выехал Уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш, сообщает краевое надзорное ведомство.