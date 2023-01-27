https://ria.ru/20230127/primore-1847745438.html

В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали семь человек

В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали семь человек - РИА Новости, 27.01.2023

В Приморье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали семь человек

Семь человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса, следующего из Уссурийска во Владивосток, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T03:50

2023-01-27T03:50

2023-01-27T04:23

происшествия

уссурийск

volvo ab

владивосток

россия

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса, следующего из Уссурийска во Владивосток, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. Водитель грузовика получил сотрясение мозга и перелом. Его пришлось извлекать из кабины, так как машину деформировало. В автобусе было 18 человек. По данным УМВД, 6 человек пострадали. По данным регионального главка МЧС, 17 пассажиров доставлены в травмпункт Уссурийска для обследования.Проводится проверка, устанавливается степень тяжести вреда здоровью пострадавших. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП. На место происшествия выехал Уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш, сообщает краевое надзорное ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20230125/dtp-1847434381.html

уссурийск

владивосток

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происшествия, уссурийск, volvo ab, владивосток, россия, авто