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В Дудинке ликвидировали пожар в магазине на площади 800 квадратных метров - РИА Новости, 27.01.2023
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В Дудинке ликвидировали пожар в магазине на площади 800 квадратных метров
В Дудинке ликвидировали пожар в магазине на площади 800 квадратных метров - РИА Новости, 27.01.2023
В Дудинке ликвидировали пожар в магазине на площади 800 квадратных метров
Крупный пожар в магазине в Дудинке на севере Красноярского края ликвидирован на площади 800 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T07:17
2023-01-27T07:17
происшествия
дудинка
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 27 янв - РИА Новости. Крупный пожар в магазине в Дудинке на севере Красноярского края ликвидирован на площади 800 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. Пожар начался в четверг ночью в отдельно стоящем здании магазина смешанных товаров по улице Щорса в Дудинке. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Работу пожарных осложняли сильные порывы ветра и морозная погода. Информации о пострадавших не поступало. "Сегодня в 8.37 (4.37 мск - ред) пожар ликвидирован. Тушение осложнялось сильными порывами ветра и очень высокой горючей загрузкой (масла, лакокрасочные изделия)", - говорится в сообщении. На тушении работали более 20 человек и четыре единицы техники.
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происшествия, дудинка, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дудинка, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:17 27.01.2023
 
В Дудинке ликвидировали пожар в магазине на площади 800 квадратных метров

В Дудинке Красноярского края ликвидировали пожар в магазине на площади 800 "квадратов"

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 27 янв - РИА Новости. Крупный пожар в магазине в Дудинке на севере Красноярского края ликвидирован на площади 800 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
Пожар начался в четверг ночью в отдельно стоящем здании магазина смешанных товаров по улице Щорса в Дудинке. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Работу пожарных осложняли сильные порывы ветра и морозная погода. Информации о пострадавших не поступало.
"Сегодня в 8.37 (4.37 мск - ред) пожар ликвидирован. Тушение осложнялось сильными порывами ветра и очень высокой горючей загрузкой (масла, лакокрасочные изделия)", - говорится в сообщении.
На тушении работали более 20 человек и четыре единицы техники.
Пожарный - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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ПроисшествияДудинкаКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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