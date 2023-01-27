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В Дудинке ликвидировали пожар в магазине на площади 800 квадратных метров

В Дудинке ликвидировали пожар в магазине на площади 800 квадратных метров - РИА Новости, 27.01.2023

В Дудинке ликвидировали пожар в магазине на площади 800 квадратных метров

Крупный пожар в магазине в Дудинке на севере Красноярского края ликвидирован на площади 800 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T07:17

2023-01-27T07:17

2023-01-27T07:17

происшествия

дудинка

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 27 янв - РИА Новости. Крупный пожар в магазине в Дудинке на севере Красноярского края ликвидирован на площади 800 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. Пожар начался в четверг ночью в отдельно стоящем здании магазина смешанных товаров по улице Щорса в Дудинке. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Работу пожарных осложняли сильные порывы ветра и морозная погода. Информации о пострадавших не поступало. "Сегодня в 8.37 (4.37 мск - ред) пожар ликвидирован. Тушение осложнялось сильными порывами ветра и очень высокой горючей загрузкой (масла, лакокрасочные изделия)", - говорится в сообщении. На тушении работали более 20 человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20230126/yakutiya-1847480296.html

дудинка

красноярский край

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происшествия, дудинка, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)