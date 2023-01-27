https://ria.ru/20230127/pozhar-1847751909.html
Бабушка-опекун детей, погибших в пожаре в Приамурье, умерла от ожогов
Бабушка-опекун детей, погибших в пожаре в Приамурье, умерла от ожогов - РИА Новости, 27.01.2023
Бабушка-опекун детей, погибших в пожаре в Приамурье, умерла от ожогов
Бабушка-опекун погибших детей в селе Павловка Белогорского округа Приамурья скончалась в больнице от ожогов, сообщила корреспонденту РИА Новости тётя погибших... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T07:08
2023-01-27T07:08
2023-01-27T07:49
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв – РИА Новости. Бабушка-опекун погибших детей в селе Павловка Белогорского округа Приамурья скончалась в больнице от ожогов, сообщила корреспонденту РИА Новости тётя погибших детей и племянница скончавшейся женщины Анастасия Губарец. Частный дом загорелся ночью в субботу в селе Павловка Белогорского муниципального округа. Двое детей - девочке 14, а мальчику 13 лет, воспитывались опекунами – бабушкой и дедушкой, родители ограничены в правах. При пожаре в субботу ночью в доме с ними находилась бабушка. Она пыталась спасти детей, забежав в горящий дом. С ожогами 2 и 3 степени её доставили в больницу. "У неё 80% ожогов и все дыхательные пути были сожжены, она доставала детей. Изначально врачи ставили сроки – два-три дня, шансов нет. Сердце её не выдержало, она умерла на четвёртый день в реанимации, - рассказала собеседница агентству. Пытался спасти детей и их дедушка, в ту ночь он спал в летней кухне, следил за печью. Он тоже получили порезы рук и ожог гортани, но не госпитализирован. В отделе по опеке и попечительству администрации Белогорского округа рассказали, что семья, в которой произошло несчастье, благополучная, на учете в надзорных органах не состояла. Причины пожара устанавливаются, возбуждено уголовное дело. Ведётся сбор средств для помощи семье. Через день в Белогорском округе произошёл ещё один пожар в деревянном доме, погибли мать и её 7-летняя дочь. Губернатор после этого распорядился выделить 7 миллионов рублей на покупку 4 тысяч пожарных извещателей. Их направят в многодетные семьи и семьи с небольшими доходами.
https://ria.ru/20230115/pozhar-1844932661.html
https://ria.ru/20230125/pozhar-1847239263.html
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происшествия
07:08 27.01.2023 (обновлено: 07:49 27.01.2023)
Бабушка-опекун детей, погибших в пожаре в Приамурье, умерла от ожогов
Бабушка-опекун детей, погибших в пожаре в Приамурье, умерла от ожогов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв – РИА Новости. Бабушка-опекун погибших детей в селе Павловка Белогорского округа Приамурья скончалась в больнице от ожогов, сообщила корреспонденту РИА Новости тётя погибших детей и племянница скончавшейся женщины Анастасия Губарец.
Частный дом загорелся ночью в субботу в селе Павловка Белогорского муниципального округа. Двое детей - девочке 14, а мальчику 13 лет, воспитывались опекунами – бабушкой и дедушкой, родители ограничены в правах. При пожаре в субботу ночью в доме с ними находилась бабушка. Она пыталась спасти детей, забежав в горящий дом. С ожогами 2 и 3 степени её доставили в больницу.
"У неё 80% ожогов и все дыхательные пути были сожжены, она доставала детей. Изначально врачи ставили сроки – два-три дня, шансов нет. Сердце её не выдержало, она умерла на четвёртый день в реанимации, - рассказала собеседница агентству.
Пытался спасти детей и их дедушка, в ту ночь он спал в летней кухне, следил за печью. Он тоже получили порезы рук и ожог гортани, но не госпитализирован. В отделе по опеке и попечительству администрации Белогорского округа рассказали, что семья, в которой произошло несчастье, благополучная, на учете в надзорных органах не состояла.
Причины пожара устанавливаются, возбуждено уголовное дело. Ведётся сбор средств для помощи семье.
Через день в Белогорском округе произошёл ещё один пожар в деревянном доме, погибли мать и её 7-летняя дочь. Губернатор после этого распорядился выделить 7 миллионов рублей на покупку 4 тысяч пожарных извещателей. Их направят в многодетные семьи и семьи с небольшими доходами.