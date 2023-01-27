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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.01.2023
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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.01.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными около 70 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:37
2023-01-27T14:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными около 70 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Песчаное и 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад Украины в районах Островского Харьковской области и Стельмаховки ЛНР."Потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также артиллерийская система М-777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Щурово Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - отметили в министерстве.
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область
14:37 27.01.2023 (обновлено: 14:48 27.01.2023)
 
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли около 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными около 70 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Песчаное и 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
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Как уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад Украины в районах Островского Харьковской области и Стельмаховки ЛНР.
"Потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также артиллерийская система М-777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Щурово Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - отметили в министерстве.
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