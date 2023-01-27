https://ria.ru/20230127/poruchenie-1847989084.html

Путин поручил поддержать выпуск приоритетной промышленной продукции

Путин поручил поддержать выпуск приоритетной промышленной продукции - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил поддержать выпуск приоритетной промышленной продукции

Президент России Владимир Путин поручил подготовить и реализовать меры поддержки инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции, в 2023... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:34

2023-01-27T18:34

2023-01-27T18:34

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и реализовать меры поддержки инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции, в 2023 такие инвестиции должны составить не менее 2 триллионов рублей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ обеспечить подготовку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на поддержку привлечения инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции, с учетом необходимости обеспечения объема таких инвестиций в размере не менее 2 триллионов рублей в 2023 году и не менее 10 триллионов рублей до 2030 года", - говорится в тексте поручения. Доклад поручено предоставить до 1 марта 2023 года, далее – один раз в полгода.

https://ria.ru/20230127/mrot-1847983895.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, владимир путин