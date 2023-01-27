https://ria.ru/20230127/pogoda-1847754747.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 27.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, небольшой снег и температура не выше нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:07
2023-01-27T08:07
2023-01-27T08:07
погода
александр синенков
москва
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и температура не выше нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в столице облачную погоду, небольшой снег, максимальная температура в мегаполисе - ноль - минус 2 градуса, по области - от нуля до минус 5. Ветер юго-западный, западный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков. По его словам, атмосферное давление в течение дня будет повышаться и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230124/fevral-1847032831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, александр синенков, москва
Погода, Александр Синенков, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается снег и не выше нуля градусов