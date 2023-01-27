https://ria.ru/20230127/pogoda-1847754747.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 27.01.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода, небольшой снег и температура не выше нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T08:07

2023-01-27T08:07

2023-01-27T08:07

погода

александр синенков

москва

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и температура не выше нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в столице облачную погоду, небольшой снег, максимальная температура в мегаполисе - ноль - минус 2 градуса, по области - от нуля до минус 5. Ветер юго-западный, западный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков. По его словам, атмосферное давление в течение дня будет повышаться и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230124/fevral-1847032831.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, александр синенков, москва