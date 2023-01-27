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В Ужгороде хотят переименовать пять улиц - РИА Новости, 27.01.2023
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В Ужгороде хотят переименовать пять улиц
В Ужгороде хотят переименовать пять улиц - РИА Новости, 27.01.2023
В Ужгороде хотят переименовать пять улиц
В украинском Ужгороде планируют переименовать пять улиц, в том числе Сеченова, Мичурина и Мусоргского, сообщили в пятницу в городском совете. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:22
2023-01-27T14:22
в мире
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ужгород
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алексей маресьев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В украинском Ужгороде планируют переименовать пять улиц, в том числе Сеченова, Мичурина и Мусоргского, сообщили в пятницу в городском совете. На общественных слушаниях поддержали переименование улиц Высокой, Ивана Мичурина, Модеста Мусоргского, адмирала Нахимова и Ивана Сеченова. "Переименование еще шести улиц - Алексей Маресьева, Александра Столетова, Ивана Тургенева, Николая Чернышевского, Александра Попова и Климента Тимирязева отложили", - отметили в горсовете. Предложения, поддержанные на слушаниях, будут рекомендовать к рассмотрению на сессии горсовета. Ранее интернет-издание "Страна" сообщило, что власти Украины переименовали в прошлом году 2213 топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230126/lutsk-1847494844.html
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в мире, украина, ужгород, модест мусоргский, алексей маресьев, иван тургенев
В мире, Украина, Ужгород, Модест Мусоргский, Алексей Маресьев, Иван Тургенев
14:22 27.01.2023
 
В Ужгороде хотят переименовать пять улиц

В Ужгороде планируют переименовать пять улиц, в том числе Сеченова, Мичурина и Мусоргского

© iStock.com / CarmianГород Ужгород, Украина
Город Ужгород, Украина - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© iStock.com / Carmian
Город Ужгород, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В украинском Ужгороде планируют переименовать пять улиц, в том числе Сеченова, Мичурина и Мусоргского, сообщили в пятницу в городском совете.
"На очередных общественных слушаниях, которые состоялись накануне, 26 января, в Ужгородском городском совете, большинством голосов поддержали переименование только пяти улиц из тех, которые рассматривались", - говорится в сообщении горсовета в Telegram-канале.
На общественных слушаниях поддержали переименование улиц Высокой, Ивана Мичурина, Модеста Мусоргского, адмирала Нахимова и Ивана Сеченова. "Переименование еще шести улиц - Алексей Маресьева, Александра Столетова, Ивана Тургенева, Николая Чернышевского, Александра Попова и Климента Тимирязева отложили", - отметили в горсовете.
Предложения, поддержанные на слушаниях, будут рекомендовать к рассмотрению на сессии горсовета.
Луцк - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 09:22
В Луцке переименуют 17 улиц в рамках кампании по "дерусификации" Украины
Ранее интернет-издание "Страна" сообщило, что власти Украины переименовали в прошлом году 2213 топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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