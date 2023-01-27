В Ужгороде хотят переименовать пять улиц
В Ужгороде планируют переименовать пять улиц, в том числе Сеченова, Мичурина и Мусоргского
© iStock.com / CarmianГород Ужгород, Украина
© iStock.com / Carmian
Город Ужгород, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В украинском Ужгороде планируют переименовать пять улиц, в том числе Сеченова, Мичурина и Мусоргского, сообщили в пятницу в городском совете.
"На очередных общественных слушаниях, которые состоялись накануне, 26 января, в Ужгородском городском совете, большинством голосов поддержали переименование только пяти улиц из тех, которые рассматривались", - говорится в сообщении горсовета в Telegram-канале.
На общественных слушаниях поддержали переименование улиц Высокой, Ивана Мичурина, Модеста Мусоргского, адмирала Нахимова и Ивана Сеченова. "Переименование еще шести улиц - Алексей Маресьева, Александра Столетова, Ивана Тургенева, Николая Чернышевского, Александра Попова и Климента Тимирязева отложили", - отметили в горсовете.
Предложения, поддержанные на слушаниях, будут рекомендовать к рассмотрению на сессии горсовета.
Ранее интернет-издание "Страна" сообщило, что власти Украины переименовали в прошлом году 2213 топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.