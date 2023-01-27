https://ria.ru/20230127/pereimenovanie-1847877139.html

В Ужгороде хотят переименовать пять улиц

В Ужгороде хотят переименовать пять улиц - РИА Новости, 27.01.2023

В Ужгороде хотят переименовать пять улиц

В украинском Ужгороде планируют переименовать пять улиц, в том числе Сеченова, Мичурина и Мусоргского, сообщили в пятницу в городском совете. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:22

2023-01-27T14:22

2023-01-27T14:22

в мире

украина

ужгород

модест мусоргский

алексей маресьев

иван тургенев

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В украинском Ужгороде планируют переименовать пять улиц, в том числе Сеченова, Мичурина и Мусоргского, сообщили в пятницу в городском совете. На общественных слушаниях поддержали переименование улиц Высокой, Ивана Мичурина, Модеста Мусоргского, адмирала Нахимова и Ивана Сеченова. "Переименование еще шести улиц - Алексей Маресьева, Александра Столетова, Ивана Тургенева, Николая Чернышевского, Александра Попова и Климента Тимирязева отложили", - отметили в горсовете. Предложения, поддержанные на слушаниях, будут рекомендовать к рассмотрению на сессии горсовета. Ранее интернет-издание "Страна" сообщило, что власти Украины переименовали в прошлом году 2213 топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230126/lutsk-1847494844.html

https://ria.ru/20230107/pamyatnik-1843406129.html

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ужгород

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, ужгород, модест мусоргский, алексей маресьев, иван тургенев