https://ria.ru/20230127/pensiya-1847979199.html
В ГД внесли проект об особенностях пенсионного обеспечения в новых регионах
В ГД внесли проект об особенностях пенсионного обеспечения в новых регионах - РИА Новости, 27.01.2023
В ГД внесли проект об особенностях пенсионного обеспечения в новых регионах
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о перерасчете пенсий в четырех новых регионах России в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:09
2023-01-27T18:09
2023-01-27T18:09
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донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о перерасчете пенсий в четырех новых регионах России в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года. "С 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта. Проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях могут обратиться с заявлением о перерасчете пенсии. "Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами", - говорится в сопроводительных материалах к документу. Если при перерасчете пенсии ее размер не достигнет размера пенсии после осуществленного перерасчета, то к ней устанавливается доплата, которая определяется как разница между размером пенсии на дату, предшествующую дате осуществления такого перерасчета, и размером пенсии, установленным при перерасчете по законодательству РФ, также говорится в тексте законопроекта.
https://ria.ru/20230124/pensiya-1846968596.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
В ГД внесли проект об особенностях пенсионного обеспечения в новых регионах
Правительство внесло в Госдуму проект о перерасчете пенсий в новых регионах