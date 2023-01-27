https://ria.ru/20230127/pensiya-1847979199.html

В ГД внесли проект об особенностях пенсионного обеспечения в новых регионах

В ГД внесли проект об особенностях пенсионного обеспечения в новых регионах - РИА Новости, 27.01.2023

В ГД внесли проект об особенностях пенсионного обеспечения в новых регионах

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о перерасчете пенсий в четырех новых регионах России в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:09

2023-01-27T18:09

2023-01-27T18:09

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о перерасчете пенсий в четырех новых регионах России в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года. "С 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта. Проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях могут обратиться с заявлением о перерасчете пенсии. "Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами", - говорится в сопроводительных материалах к документу. Если при перерасчете пенсии ее размер не достигнет размера пенсии после осуществленного перерасчета, то к ней устанавливается доплата, которая определяется как разница между размером пенсии на дату, предшествующую дате осуществления такого перерасчета, и размером пенсии, установленным при перерасчете по законодательству РФ, также говорится в тексте законопроекта.

https://ria.ru/20230124/pensiya-1846968596.html

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф