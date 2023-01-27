https://ria.ru/20230127/partiya-1847802131.html
Перминов рассказал об агитации "Единой Россией" молодой аудитории
Перминов рассказал об агитации "Единой Россией" молодой аудитории - РИА Новости, 27.01.2023
Перминов рассказал об агитации "Единой Россией" молодой аудитории
Агитация "Единой Россией" молодой аудитории в онлайн-формате сохранится, также партия заинтересована в привлечении молодёжи в свою работу, рассказал РИА Новости РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:38
2023-01-27T11:38
2023-01-27T11:38
россия
украина
сергей перминов
единая россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Агитация "Единой Россией" молодой аудитории в онлайн-формате сохранится, также партия заинтересована в привлечении молодёжи в свою работу, рассказал РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. "Агитация онлайн, где наиболее высока доля более молодых аудиторий, сохранится. Мы заинтересованы в вовлечении молодежи, являемся союзниками для всех тех, кто вкладывает душу и энергию в Россию, разделяет наш взгляд в будущее", - сказал Перминов. Также он подчеркнул, что партия заинтересована в привлечении молодёжи в свою работу и продолжит вовлекать новые лица, в том числе через кадровый проект "ПолитСтарт". Он также добавил, что в текущей избирательной кампании ставки в агитации будет делаться на доверительное и прямое общение в офлайн формате. "Предварительное голосование - это выбор совместно кандидатов с необходимыми компетенциями и решений во благо территорий и жителей. Политический процесс, необходимость решений для развития и конкуренции, требование сопричастности вызовам времени, - все это сохраняется. Что касается самой нашей процедуры электронного ПГ, то она отработана, надежна, недорога и не требует новых вложений", - заключил замсекретаря Генсовета "Единой России".
https://ria.ru/20230120/vybory-1846239886.html
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россия, украина, сергей перминов, единая россия, политика
Россия, Украина, Сергей Перминов, Единая Россия, Политика
Перминов рассказал об агитации "Единой Россией" молодой аудитории
Замсекретаря Генсовета ЕР Перминов: агитация партией молодежи в онлайн-формате сохранится
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Агитация "Единой Россией" молодой аудитории в онлайн-формате сохранится, также партия заинтересована в привлечении молодёжи в свою работу, рассказал РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
"Агитация онлайн, где наиболее высока доля более молодых аудиторий, сохранится. Мы заинтересованы в вовлечении молодежи, являемся союзниками для всех тех, кто вкладывает душу и энергию в Россию
, разделяет наш взгляд в будущее", - сказал Перминов.
Также он подчеркнул, что партия заинтересована в привлечении молодёжи в свою работу и продолжит вовлекать новые лица, в том числе через кадровый проект "ПолитСтарт".
"Агитация в каждом регионе (формула) формулируется региональными коллегами. Есть степень свободы. Есть "грани эмоции". Решения индивидуальны в каждом случае, опираются на профиль территории, самоидентификацию, историю, архетипы. Будем оказывать консультативное содействие", - уточнил Перминов, отвечая на вопрос будут ли отличаться форматы агитации в приграничных с Украиной территориях РФ.
Он также добавил, что в текущей избирательной кампании ставки в агитации будет делаться на доверительное и прямое общение в офлайн формате.
"Предварительное голосование - это выбор совместно кандидатов с необходимыми компетенциями и решений во благо территорий и жителей. Политический процесс, необходимость решений для развития и конкуренции, требование сопричастности вызовам времени, - все это сохраняется. Что касается самой нашей процедуры электронного ПГ, то она отработана, надежна, недорога и не требует новых вложений", - заключил замсекретаря Генсовета "Единой России".