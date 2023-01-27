https://ria.ru/20230127/partiya-1847802131.html

Перминов рассказал об агитации "Единой Россией" молодой аудитории

Перминов рассказал об агитации "Единой Россией" молодой аудитории - РИА Новости, 27.01.2023

Перминов рассказал об агитации "Единой Россией" молодой аудитории

Агитация "Единой Россией" молодой аудитории в онлайн-формате сохранится, также партия заинтересована в привлечении молодёжи в свою работу, рассказал РИА Новости РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:38

2023-01-27T11:38

2023-01-27T11:38

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украина

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единая россия

политика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Агитация "Единой Россией" молодой аудитории в онлайн-формате сохранится, также партия заинтересована в привлечении молодёжи в свою работу, рассказал РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. "Агитация онлайн, где наиболее высока доля более молодых аудиторий, сохранится. Мы заинтересованы в вовлечении молодежи, являемся союзниками для всех тех, кто вкладывает душу и энергию в Россию, разделяет наш взгляд в будущее", - сказал Перминов. Также он подчеркнул, что партия заинтересована в привлечении молодёжи в свою работу и продолжит вовлекать новые лица, в том числе через кадровый проект "ПолитСтарт". Он также добавил, что в текущей избирательной кампании ставки в агитации будет делаться на доверительное и прямое общение в офлайн формате. "Предварительное голосование - это выбор совместно кандидатов с необходимыми компетенциями и решений во благо территорий и жителей. Политический процесс, необходимость решений для развития и конкуренции, требование сопричастности вызовам времени, - все это сохраняется. Что касается самой нашей процедуры электронного ПГ, то она отработана, надежна, недорога и не требует новых вложений", - заключил замсекретаря Генсовета "Единой России".

https://ria.ru/20230120/vybory-1846239886.html

https://ria.ru/20230126/er-1847666667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сергей перминов, единая россия, политика