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Перминов рассказал об агитации "Единой Россией" молодой аудитории - РИА Новости, 27.01.2023
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Перминов рассказал об агитации "Единой Россией" молодой аудитории
Перминов рассказал об агитации "Единой Россией" молодой аудитории - РИА Новости, 27.01.2023
Перминов рассказал об агитации "Единой Россией" молодой аудитории
Агитация "Единой Россией" молодой аудитории в онлайн-формате сохранится, также партия заинтересована в привлечении молодёжи в свою работу, рассказал РИА Новости РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:38
2023-01-27T11:38
россия
украина
сергей перминов
единая россия
политика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Агитация "Единой Россией" молодой аудитории в онлайн-формате сохранится, также партия заинтересована в привлечении молодёжи в свою работу, рассказал РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. "Агитация онлайн, где наиболее высока доля более молодых аудиторий, сохранится. Мы заинтересованы в вовлечении молодежи, являемся союзниками для всех тех, кто вкладывает душу и энергию в Россию, разделяет наш взгляд в будущее", - сказал Перминов. Также он подчеркнул, что партия заинтересована в привлечении молодёжи в свою работу и продолжит вовлекать новые лица, в том числе через кадровый проект "ПолитСтарт". Он также добавил, что в текущей избирательной кампании ставки в агитации будет делаться на доверительное и прямое общение в офлайн формате. "Предварительное голосование - это выбор совместно кандидатов с необходимыми компетенциями и решений во благо территорий и жителей. Политический процесс, необходимость решений для развития и конкуренции, требование сопричастности вызовам времени, - все это сохраняется. Что касается самой нашей процедуры электронного ПГ, то она отработана, надежна, недорога и не требует новых вложений", - заключил замсекретаря Генсовета "Единой России".
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россия, украина, сергей перминов, единая россия, политика
Россия, Украина, Сергей Перминов, Единая Россия, Политика
11:38 27.01.2023
 
Перминов рассказал об агитации "Единой Россией" молодой аудитории

Замсекретаря Генсовета ЕР Перминов: агитация партией молодежи в онлайн-формате сохранится

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Агитация "Единой Россией" молодой аудитории в онлайн-формате сохранится, также партия заинтересована в привлечении молодёжи в свою работу, рассказал РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
"Агитация онлайн, где наиболее высока доля более молодых аудиторий, сохранится. Мы заинтересованы в вовлечении молодежи, являемся союзниками для всех тех, кто вкладывает душу и энергию в Россию, разделяет наш взгляд в будущее", - сказал Перминов.
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Также он подчеркнул, что партия заинтересована в привлечении молодёжи в свою работу и продолжит вовлекать новые лица, в том числе через кадровый проект "ПолитСтарт".
"Агитация в каждом регионе (формула) формулируется региональными коллегами. Есть степень свободы. Есть "грани эмоции". Решения индивидуальны в каждом случае, опираются на профиль территории, самоидентификацию, историю, архетипы. Будем оказывать консультативное содействие", - уточнил Перминов, отвечая на вопрос будут ли отличаться форматы агитации в приграничных с Украиной территориях РФ.
Он также добавил, что в текущей избирательной кампании ставки в агитации будет делаться на доверительное и прямое общение в офлайн формате.
"Предварительное голосование - это выбор совместно кандидатов с необходимыми компетенциями и решений во благо территорий и жителей. Политический процесс, необходимость решений для развития и конкуренции, требование сопричастности вызовам времени, - все это сохраняется. Что касается самой нашей процедуры электронного ПГ, то она отработана, надежна, недорога и не требует новых вложений", - заключил замсекретаря Генсовета "Единой России".
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