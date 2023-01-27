10:52 27.01.2023 (обновлено: 11:04 27.01.2023)
Врио постпреда России оценила реакцию ЮНЕСКО на снос памятников на Украине
Врио постпреда Довгаленко: ЮНЕСКО игнорирует снос памятников русским писателям на Украине
© фото очевидцаДемонтаж памятника Пушкину в городе Ананьев Одесской области Украины
© фото очевидца
Демонтаж памятника Пушкину в городе Ананьев Одесской области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В ЮНЕСКО прекрасно видят случаи сноса памятников на Украине русским писателям и поэтам, но игнорируют их - в организации это считают внутренним делом Украины, заявила врио постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.
"Не заботит. Мы постоянно обращаем внимание и доводим до сведения секретариата эту информацию, они все прекрасно знают и видят, но считают, что это внутреннее дело Украины. Поскольку сносятся памятники, которые не пользуются режимом международной защиты - это внутреннее дело государства. И так оно в принципе и есть, но все исходят из того, что государство не будет само совершать акты вандализма", - сказала Довгаленко в эфире "Соловьев. LIVE" на вопрос ведущего о том, как в ЮНЕСКО реагируют на сносы памятников поэту Александру Пушкину, писателю Льву Толстому.
Врио постпреда добавил, что представители России на последнем заседании в ЮНЕСКО обращали внимание на то, что Украина, хотя и просит защитить ее наследие, принимает законы, направленные на уничтожение части своего наследия, в том числе связанного с советским прошлым.
Как отмечало ранее агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений". В МИД РФ заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран, оно не подкреплено необходимой экспертизой. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, добавили в российском МИД.