https://ria.ru/20230127/pamyatniki-1847784009.html

Врио постпреда России оценила реакцию ЮНЕСКО на снос памятников на Украине

Врио постпреда России оценила реакцию ЮНЕСКО на снос памятников на Украине - РИА Новости, 27.01.2023

Врио постпреда России оценила реакцию ЮНЕСКО на снос памятников на Украине

В ЮНЕСКО прекрасно видят случаи сноса памятников на Украине русским писателям и поэтам, но игнорируют их - в организации это считают внутренним делом Украины,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:52

2023-01-27T10:52

2023-01-27T11:04

россия

украина

юнеско

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В ЮНЕСКО прекрасно видят случаи сноса памятников на Украине русским писателям и поэтам, но игнорируют их - в организации это считают внутренним делом Украины, заявила врио постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко. "Не заботит. Мы постоянно обращаем внимание и доводим до сведения секретариата эту информацию, они все прекрасно знают и видят, но считают, что это внутреннее дело Украины. Поскольку сносятся памятники, которые не пользуются режимом международной защиты - это внутреннее дело государства. И так оно в принципе и есть, но все исходят из того, что государство не будет само совершать акты вандализма", - сказала Довгаленко в эфире "Соловьев. LIVE" на вопрос ведущего о том, как в ЮНЕСКО реагируют на сносы памятников поэту Александру Пушкину, писателю Льву Толстому. Врио постпреда добавил, что представители России на последнем заседании в ЮНЕСКО обращали внимание на то, что Украина, хотя и просит защитить ее наследие, принимает законы, направленные на уничтожение части своего наследия, в том числе связанного с советским прошлым. Как отмечало ранее агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений". В МИД РФ заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран, оно не подкреплено необходимой экспертизой. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, добавили в российском МИД.

https://ria.ru/20230126/lutsk-1847494844.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, юнеско