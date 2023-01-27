Рейтинг@Mail.ru
Врио постпреда России оценила реакцию ЮНЕСКО на снос памятников на Украине - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/pamyatniki-1847784009.html
Врио постпреда России оценила реакцию ЮНЕСКО на снос памятников на Украине
Врио постпреда России оценила реакцию ЮНЕСКО на снос памятников на Украине - РИА Новости, 27.01.2023
Врио постпреда России оценила реакцию ЮНЕСКО на снос памятников на Украине
В ЮНЕСКО прекрасно видят случаи сноса памятников на Украине русским писателям и поэтам, но игнорируют их - в организации это считают внутренним делом Украины,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:52
2023-01-27T11:04
россия
украина
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835229351_0:321:1200:996_1920x0_80_0_0_f02994995155e997ffd13e9c8652cb79.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В ЮНЕСКО прекрасно видят случаи сноса памятников на Украине русским писателям и поэтам, но игнорируют их - в организации это считают внутренним делом Украины, заявила врио постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко. "Не заботит. Мы постоянно обращаем внимание и доводим до сведения секретариата эту информацию, они все прекрасно знают и видят, но считают, что это внутреннее дело Украины. Поскольку сносятся памятники, которые не пользуются режимом международной защиты - это внутреннее дело государства. И так оно в принципе и есть, но все исходят из того, что государство не будет само совершать акты вандализма", - сказала Довгаленко в эфире "Соловьев. LIVE" на вопрос ведущего о том, как в ЮНЕСКО реагируют на сносы памятников поэту Александру Пушкину, писателю Льву Толстому. Врио постпреда добавил, что представители России на последнем заседании в ЮНЕСКО обращали внимание на то, что Украина, хотя и просит защитить ее наследие, принимает законы, направленные на уничтожение части своего наследия, в том числе связанного с советским прошлым. Как отмечало ранее агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений". В МИД РФ заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран, оно не подкреплено необходимой экспертизой. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, добавили в российском МИД.
https://ria.ru/20230126/lutsk-1847494844.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835229351_0:208:1200:1108_1920x0_80_0_0_9204316734270d0c11eb7ee7fe5c1875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, юнеско
Россия, Украина, ЮНЕСКО
10:52 27.01.2023 (обновлено: 11:04 27.01.2023)
 
Врио постпреда России оценила реакцию ЮНЕСКО на снос памятников на Украине

Врио постпреда Довгаленко: ЮНЕСКО игнорирует снос памятников русским писателям на Украине

© фото очевидцаДемонтаж памятника Пушкину в городе Ананьев Одесской области Украины
Демонтаж памятника Пушкину в городе Ананьев Одесской области Украины
© фото очевидца
Демонтаж памятника Пушкину в городе Ананьев Одесской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В ЮНЕСКО прекрасно видят случаи сноса памятников на Украине русским писателям и поэтам, но игнорируют их - в организации это считают внутренним делом Украины, заявила врио постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.
"Не заботит. Мы постоянно обращаем внимание и доводим до сведения секретариата эту информацию, они все прекрасно знают и видят, но считают, что это внутреннее дело Украины. Поскольку сносятся памятники, которые не пользуются режимом международной защиты - это внутреннее дело государства. И так оно в принципе и есть, но все исходят из того, что государство не будет само совершать акты вандализма", - сказала Довгаленко в эфире "Соловьев. LIVE" на вопрос ведущего о том, как в ЮНЕСКО реагируют на сносы памятников поэту Александру Пушкину, писателю Льву Толстому.
Врио постпреда добавил, что представители России на последнем заседании в ЮНЕСКО обращали внимание на то, что Украина, хотя и просит защитить ее наследие, принимает законы, направленные на уничтожение части своего наследия, в том числе связанного с советским прошлым.
Как отмечало ранее агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений". В МИД РФ заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран, оно не подкреплено необходимой экспертизой. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, добавили в российском МИД.
Луцк - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 09:22
В Луцке переименуют 17 улиц в рамках кампании по "дерусификации" Украины
 
РоссияУкраинаЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала