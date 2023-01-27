https://ria.ru/20230127/otbor-1847965558.html

РЭЦ провел первый отбор компаний для демонстрации их товаров за рубежом

РЭЦ провел первый отбор компаний для демонстрации их товаров за рубежом - РИА Новости, 27.01.2023

РЭЦ провел первый отбор компаний для демонстрации их товаров за рубежом

Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) провел первый в наступившем году отбор компаний, чей товар будет демонстрироваться в зарубежных павильонах, РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:37

2023-01-27T17:37

2023-01-27T17:38

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) провел первый в наступившем году отбор компаний, чей товар будет демонстрироваться в зарубежных павильонах, сообщает центр."27 января Российский экспортный центр провел первое в 2023 году заседание Экспертной комиссии по отбору компаний для участия в программе продвижения продукции АПК за рубежом. Комиссия рассмотрела 14 заявлений от 11 компаний: по 3 в Турцию и Вьетнам, а также по 2 в ОАЭ, Египет, Китай и Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении.Там уточняется, что экспортеры будут продвигать за рубежом плавленые сыры, кондитерские изделия, полуфабрикаты, пельмени и овощные консервы, различные напитки, а также зерновые, бобовые, масличные и эфиромасличные культуры.Он напомнил, что в 2022 году РЭЦ получил возможность финансировать не только продвижение продукции непосредственно через павильоны, но и ее размещение в торгово-розничных сетях, на электронных торговых площадках, а также доставку демонстрационных образцов в павильоны и необходимую регистрацию продукции в странах работы павильонов. Такие меры были разработаны по запросу экспортеров и позволят укрепить их позиции в странах, где работают павильоны.

https://ria.ru/20230126/produktsiya-1847571457.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)