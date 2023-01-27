https://ria.ru/20230127/otbor-1847965558.html
РЭЦ провел первый отбор компаний для демонстрации их товаров за рубежом
РЭЦ провел первый отбор компаний для демонстрации их товаров за рубежом - РИА Новости, 27.01.2023
РЭЦ провел первый отбор компаний для демонстрации их товаров за рубежом
Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) провел первый в наступившем году отбор компаний, чей товар будет демонстрироваться в зарубежных павильонах, РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:37
2023-01-27T17:37
2023-01-27T17:38
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750159800_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_42ba03e4cb936639f426ea9d71d31edc.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) провел первый в наступившем году отбор компаний, чей товар будет демонстрироваться в зарубежных павильонах, сообщает центр."27 января Российский экспортный центр провел первое в 2023 году заседание Экспертной комиссии по отбору компаний для участия в программе продвижения продукции АПК за рубежом. Комиссия рассмотрела 14 заявлений от 11 компаний: по 3 в Турцию и Вьетнам, а также по 2 в ОАЭ, Египет, Китай и Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении.Там уточняется, что экспортеры будут продвигать за рубежом плавленые сыры, кондитерские изделия, полуфабрикаты, пельмени и овощные консервы, различные напитки, а также зерновые, бобовые, масличные и эфиромасличные культуры.Он напомнил, что в 2022 году РЭЦ получил возможность финансировать не только продвижение продукции непосредственно через павильоны, но и ее размещение в торгово-розничных сетях, на электронных торговых площадках, а также доставку демонстрационных образцов в павильоны и необходимую регистрацию продукции в странах работы павильонов. Такие меры были разработаны по запросу экспортеров и позволят укрепить их позиции в странах, где работают павильоны.
https://ria.ru/20230126/produktsiya-1847571457.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750159800_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_02f853666f69a06cd4b421d02350ea59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) провел первый в наступившем году отбор компаний, чей товар будет демонстрироваться в зарубежных павильонах, сообщает центр.
"27 января Российский экспортный центр провел первое в 2023 году заседание Экспертной комиссии по отбору компаний для участия в программе продвижения продукции АПК за рубежом. Комиссия рассмотрела 14 заявлений от 11 компаний: по 3 в Турцию
и Вьетнам
, а также по 2 в ОАЭ
, Египет
, Китай
и Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что экспортеры будут продвигать за рубежом плавленые сыры, кондитерские изделия, полуфабрикаты, пельмени и овощные консервы, различные напитки, а также зерновые, бобовые, масличные и эфиромасличные культуры.
"В 2022 году экспортеры разместили более 1,2 тысячи наименований продукции в павильонах в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ, а общий объем продаж вырос почти в 10 раз. В этом году у нас новые амбициозные цели, будем активно работать. Участники программы смогут воспользоваться широким набором инструментов продвижения, в том числе через крупные торговые сети и новые медиа", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Он напомнил, что в 2022 году РЭЦ получил возможность финансировать не только продвижение продукции непосредственно через павильоны, но и ее размещение в торгово-розничных сетях, на электронных торговых площадках, а также доставку демонстрационных образцов в павильоны и необходимую регистрацию продукции в странах работы павильонов. Такие меры были разработаны по запросу экспортеров и позволят укрепить их позиции в странах, где работают павильоны.