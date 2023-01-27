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РЭЦ провел первый отбор компаний для демонстрации их товаров за рубежом - РИА Новости, 27.01.2023
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РЭЦ провел первый отбор компаний для демонстрации их товаров за рубежом
РЭЦ провел первый отбор компаний для демонстрации их товаров за рубежом - РИА Новости, 27.01.2023
РЭЦ провел первый отбор компаний для демонстрации их товаров за рубежом
Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) провел первый в наступившем году отбор компаний, чей товар будет демонстрироваться в зарубежных павильонах, РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:37
2023-01-27T17:38
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) провел первый в наступившем году отбор компаний, чей товар будет демонстрироваться в зарубежных павильонах, сообщает центр."27 января Российский экспортный центр провел первое в 2023 году заседание Экспертной комиссии по отбору компаний для участия в программе продвижения продукции АПК за рубежом. Комиссия рассмотрела 14 заявлений от 11 компаний: по 3 в Турцию и Вьетнам, а также по 2 в ОАЭ, Египет, Китай и Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении.Там уточняется, что экспортеры будут продвигать за рубежом плавленые сыры, кондитерские изделия, полуфабрикаты, пельмени и овощные консервы, различные напитки, а также зерновые, бобовые, масличные и эфиромасличные культуры.Он напомнил, что в 2022 году РЭЦ получил возможность финансировать не только продвижение продукции непосредственно через павильоны, но и ее размещение в торгово-розничных сетях, на электронных торговых площадках, а также доставку демонстрационных образцов в павильоны и необходимую регистрацию продукции в странах работы павильонов. Такие меры были разработаны по запросу экспортеров и позволят укрепить их позиции в странах, где работают павильоны.
https://ria.ru/20230126/produktsiya-1847571457.html
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экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
17:37 27.01.2023 (обновлено: 17:38 27.01.2023)
 

РЭЦ провел первый отбор компаний для демонстрации их товаров за рубежом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) провел первый в наступившем году отбор компаний, чей товар будет демонстрироваться в зарубежных павильонах, сообщает центр.
"27 января Российский экспортный центр провел первое в 2023 году заседание Экспертной комиссии по отбору компаний для участия в программе продвижения продукции АПК за рубежом. Комиссия рассмотрела 14 заявлений от 11 компаний: по 3 в Турцию и Вьетнам, а также по 2 в ОАЭ, Египет, Китай и Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что экспортеры будут продвигать за рубежом плавленые сыры, кондитерские изделия, полуфабрикаты, пельмени и овощные консервы, различные напитки, а также зерновые, бобовые, масличные и эфиромасличные культуры.
"В 2022 году экспортеры разместили более 1,2 тысячи наименований продукции в павильонах в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ, а общий объем продаж вырос почти в 10 раз. В этом году у нас новые амбициозные цели, будем активно работать. Участники программы смогут воспользоваться широким набором инструментов продвижения, в том числе через крупные торговые сети и новые медиа", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Он напомнил, что в 2022 году РЭЦ получил возможность финансировать не только продвижение продукции непосредственно через павильоны, но и ее размещение в торгово-розничных сетях, на электронных торговых площадках, а также доставку демонстрационных образцов в павильоны и необходимую регистрацию продукции в странах работы павильонов. Такие меры были разработаны по запросу экспортеров и позволят укрепить их позиции в странах, где работают павильоны.
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ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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