В Освенциме проходят мероприятия к годовщине освобождения концлагеря
В Освенциме проходят мероприятия в честь 78-й годовщины освобождения концлагеря
© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлавный вход на территорию концлагеря Освенцим. Над воротами надпись - "Труд освобождает"
Главный вход на территорию концлагеря Освенцим. Над воротами надпись - "Труд освобождает". Архивное фото
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Памятные мероприятия в честь 78-й годовщины освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" проходят в польском Освенциме. Трансляцию ведет официальный сайт музея.
На месте присутствуют уцелевшие узники Освенцима, представители польских властей, еврейских организаций, дипломатического корпуса. При этом посла России в Польше Сергея Андреева не пригласили на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины "Аушвиц-Биркенау".
В предыдущие годы в программу мероприятия, обязательно включали выступления послов России и Израиля. В 2022 году этого не произошло, программа была значительно сокращена по причине действующих в Польше на тот момент ограничений, связанных с эпидемией коронавирусом.
Тем не менее, консул России в Кракове в день освобождения Освенцима проведет возложение венков, как на территории музея у памятника погибшим узникам, так и на городском кладбище, где похоронены советские воины, павшие при освобождении города и лагеря.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.