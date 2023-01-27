https://ria.ru/20230127/osventsim-1847885104.html

В Освенциме проходят мероприятия к годовщине освобождения концлагеря

В Освенциме проходят мероприятия к годовщине освобождения концлагеря - РИА Новости, 27.01.2023

В Освенциме проходят мероприятия к годовщине освобождения концлагеря

Памятные мероприятия в честь 78-й годовщины освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" проходят в польском Освенциме. Трансляцию ведет официальный сайт РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:35

2023-01-27T14:35

2023-01-27T14:35

в мире

освенцим

польша

вторая мировая война (1939-1945)

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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Памятные мероприятия в честь 78-й годовщины освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" проходят в польском Освенциме. Трансляцию ведет официальный сайт музея. На месте присутствуют уцелевшие узники Освенцима, представители польских властей, еврейских организаций, дипломатического корпуса. При этом посла России в Польше Сергея Андреева не пригласили на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины "Аушвиц-Биркенау". В предыдущие годы в программу мероприятия, обязательно включали выступления послов России и Израиля. В 2022 году этого не произошло, программа была значительно сокращена по причине действующих в Польше на тот момент ограничений, связанных с эпидемией коронавирусом. Тем не менее, консул России в Кракове в день освобождения Освенцима проведет возложение венков, как на территории музея у памятника погибшим узникам, так и на городском кладбище, где похоронены советские воины, павшие при освобождении города и лагеря. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847867587.html

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html

освенцим

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, освенцим, польша, вторая мировая война (1939-1945)