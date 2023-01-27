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В Освенциме проходят мероприятия к годовщине освобождения концлагеря - РИА Новости, 27.01.2023
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В Освенциме проходят мероприятия к годовщине освобождения концлагеря
В Освенциме проходят мероприятия к годовщине освобождения концлагеря - РИА Новости, 27.01.2023
В Освенциме проходят мероприятия к годовщине освобождения концлагеря
Памятные мероприятия в честь 78-й годовщины освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" проходят в польском Освенциме. Трансляцию ведет официальный сайт РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:35
2023-01-27T14:35
в мире
освенцим
польша
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Памятные мероприятия в честь 78-й годовщины освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" проходят в польском Освенциме. Трансляцию ведет официальный сайт музея. На месте присутствуют уцелевшие узники Освенцима, представители польских властей, еврейских организаций, дипломатического корпуса. При этом посла России в Польше Сергея Андреева не пригласили на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины "Аушвиц-Биркенау". В предыдущие годы в программу мероприятия, обязательно включали выступления послов России и Израиля. В 2022 году этого не произошло, программа была значительно сокращена по причине действующих в Польше на тот момент ограничений, связанных с эпидемией коронавирусом. Тем не менее, консул России в Кракове в день освобождения Освенцима проведет возложение венков, как на территории музея у памятника погибшим узникам, так и на городском кладбище, где похоронены советские воины, павшие при освобождении города и лагеря. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20230127/osventsim-1847867587.html
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освенцим
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в мире, освенцим, польша, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Освенцим, Польша, Вторая мировая война (1939-1945)
14:35 27.01.2023
 
В Освенциме проходят мероприятия к годовщине освобождения концлагеря

В Освенциме проходят мероприятия в честь 78-й годовщины освобождения концлагеря

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлавный вход на территорию концлагеря Освенцим. Над воротами надпись - "Труд освобождает"
Главный вход на территорию концлагеря Освенцим. Над воротами надпись - Труд освобождает - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости
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Главный вход на территорию концлагеря Освенцим. Над воротами надпись - "Труд освобождает". Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Памятные мероприятия в честь 78-й годовщины освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" проходят в польском Освенциме. Трансляцию ведет официальный сайт музея.
На месте присутствуют уцелевшие узники Освенцима, представители польских властей, еврейских организаций, дипломатического корпуса. При этом посла России в Польше Сергея Андреева не пригласили на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины "Аушвиц-Биркенау".
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Вчера, 14:11
В СФ осудили отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима
В предыдущие годы в программу мероприятия, обязательно включали выступления послов России и Израиля. В 2022 году этого не произошло, программа была значительно сокращена по причине действующих в Польше на тот момент ограничений, связанных с эпидемией коронавирусом.
Тем не менее, консул России в Кракове в день освобождения Освенцима проведет возложение венков, как на территории музея у памятника погибшим узникам, так и на городском кладбище, где похоронены советские воины, павшие при освобождении города и лагеря.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Узники концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 08:00
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В миреОсвенцимПольшаВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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