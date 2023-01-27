https://ria.ru/20230127/oruzhie-1847811652.html

Отправка Украине оружия делает страну участницей конфликта, считает Орбан

Отправка Украине оружия делает страну участницей конфликта, считает Орбан - РИА Новости, 27.01.2023

Отправка Украине оружия делает страну участницей конфликта, считает Орбан

Страны, которые посылают Украине оружие, становятся участниками конфликта, что бы при этом ни заявляли их политики, считает премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:00

2023-01-27T12:00

2023-01-27T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

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венгрия

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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Страны, которые посылают Украине оружие, становятся участниками конфликта, что бы при этом ни заявляли их политики, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. "Кто с кем ведет войну - это не вопрос заявлений. Если ты посылаешь оружие, если ты финансируешь годовой бюджет одной из воюющих сторон, в перспективе посылаешь новое, еще более современное оружие, можешь говорить все, что хочешь, но ты участвуешь в войне", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он напомнил, что в начале кризиса на Украине Германия заявляла о готовности передать только каски, "сейчас мы на этапе танков, а разговоры уже о самолетах". По его словам, это происходит из-за того, что страны не обозначают четко границы своих национальных интересов, как это сделала Венгрия. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230127/leclerc-1847778413.html

https://ria.ru/20230127/sholts-1847754871.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, виктор орбан, нато, венгрия, европа