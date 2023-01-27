https://ria.ru/20230127/obstrel-1847842093.html

ВСУ в течение суток обстреляли шесть городов и сел Херсонской области

ВСУ в течение суток обстреляли шесть городов и сел Херсонской области - РИА Новости, 27.01.2023

ВСУ в течение суток обстреляли шесть городов и сел Херсонской области

Украинские войска на протяжении суток непрерывно вели обстрел городов и сел на левом берегу Днепра, выпустив около 50 снарядов по гражданской инфраструктуре... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:14

2023-01-27T13:14

2023-01-27T13:14

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 янв - РИА Новости. Украинские войска на протяжении суток непрерывно вели обстрел городов и сел на левом берегу Днепра, выпустив около 50 снарядов по гражданской инфраструктуре шести населенных пунктов Херсонской области, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили по городу Новая Каховка восемь снарядов из ствольной артиллерии. По селу Старая Сбурьевка - семь снарядов из ствольной артиллерии. По городу Алешки выпустили девять снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Голая Пристань, селе Великая Лепетиха, селе Горностаевка, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

новая каховка

херсонская область

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в мире, днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область