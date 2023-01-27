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При обрушении жилого дома в Польше погибли два человека - РИА Новости, 27.01.2023
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При обрушении жилого дома в Польше погибли два человека
При обрушении жилого дома в Польше погибли два человека - РИА Новости, 27.01.2023
При обрушении жилого дома в Польше погибли два человека
Два человека погибли в результате обрушения жилого дома в польских Катовицах, сообщил журналистам нижнесилезский воевода Ярослав Обремский. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:45
2023-01-27T17:45
польша
в мире
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Два человека погибли в результате обрушения жилого дома в польских Катовицах, сообщил журналистам нижнесилезский воевода Ярослав Обремский. Ранее сообщалось, что утром в пятницу в трехэтажном жилом доме в катовицком районе Шопенице произошел взрыв газа. В результате взрыва дом рухнул. Из-под завалов удалось быстро удалось достать семь человек, все они живы. Позже было обнаружено тело жильца дома. "Во время поисково-спасательных работ было найдено тело второго человека. К сожалению, также была констатирована смерть этого человека", - рассказал воевода. "Скорее всего, под обломками уже никто не находится. Но поисково-спасательные работы будут продолжены", - добавил он. По его словам, место обрушения дома еще раз обследуют собаки, и если они не укажут на то, что под обломками находятся люди, то к разбору завалов приступит тяжелая техника.
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польша, в мире
Польша, В мире
17:45 27.01.2023
 
При обрушении жилого дома в Польше погибли два человека

При обрушении жилого дома в Катовицах погибли два человека, семерых достали живыми

© Фото : Управление Государственной противопожарной службы в КатовицахМесто взрыва газа в Катовице
Место взрыва газа в Катовице - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Управление Государственной противопожарной службы в Катовицах
Место взрыва газа в Катовице
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Два человека погибли в результате обрушения жилого дома в польских Катовицах, сообщил журналистам нижнесилезский воевода Ярослав Обремский.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу в трехэтажном жилом доме в катовицком районе Шопенице произошел взрыв газа. В результате взрыва дом рухнул. Из-под завалов удалось быстро удалось достать семь человек, все они живы. Позже было обнаружено тело жильца дома.
"Во время поисково-спасательных работ было найдено тело второго человека. К сожалению, также была констатирована смерть этого человека", - рассказал воевода.
"Скорее всего, под обломками уже никто не находится. Но поисково-спасательные работы будут продолжены", - добавил он.
По его словам, место обрушения дома еще раз обследуют собаки, и если они не укажут на то, что под обломками находятся люди, то к разбору завалов приступит тяжелая техника.
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