https://ria.ru/20230127/obrushenie-1847967708.html

При обрушении жилого дома в Польше погибли два человека

При обрушении жилого дома в Польше погибли два человека - РИА Новости, 27.01.2023

При обрушении жилого дома в Польше погибли два человека

Два человека погибли в результате обрушения жилого дома в польских Катовицах, сообщил журналистам нижнесилезский воевода Ярослав Обремский. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:45

2023-01-27T17:45

2023-01-27T17:45

польша

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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Два человека погибли в результате обрушения жилого дома в польских Катовицах, сообщил журналистам нижнесилезский воевода Ярослав Обремский. Ранее сообщалось, что утром в пятницу в трехэтажном жилом доме в катовицком районе Шопенице произошел взрыв газа. В результате взрыва дом рухнул. Из-под завалов удалось быстро удалось достать семь человек, все они живы. Позже было обнаружено тело жильца дома. "Во время поисково-спасательных работ было найдено тело второго человека. К сожалению, также была констатирована смерть этого человека", - рассказал воевода. "Скорее всего, под обломками уже никто не находится. Но поисково-спасательные работы будут продолжены", - добавил он. По его словам, место обрушения дома еще раз обследуют собаки, и если они не укажут на то, что под обломками находятся люди, то к разбору завалов приступит тяжелая техника.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836340516.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, в мире