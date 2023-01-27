https://ria.ru/20230127/niderlandy-1847910878.html

МИД обвинил Нидерланды в попытке "переформировать историческую правду"

МИД обвинил Нидерланды в попытке "переформировать историческую правду" - РИА Новости, 27.01.2023

МИД обвинил Нидерланды в попытке "переформировать историческую правду"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала действия нидерландской стороны, аннулировавшей российским дипломатам приглашения на мероприятия... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:20

2023-01-27T15:20

2023-01-27T15:42

в мире

нидерланды

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

холокост

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала действия нидерландской стороны, аннулировавшей российским дипломатам приглашения на мероприятия памяти жертв Холокоста, заявив, что Нидерланды таким образом "решили переформировать историческую правду в очередной раз". "Мы уже говорили о том, что во многих странах 27 января, в Международный день памяти Холокоста, пройдут памятные мероприятия, в том числе и в Нидерландах. Однако в этой стране, а это, к сожалению, государство, которое стало передовиком по антироссийским и антиисторическим инновациям, решили переформировать историческую правду в очередной раз", - сказала она в ходе брифинга в Москве. По ее словам, "власти в лице местного МИД потребовали от посольства России воздержаться от участия в организованной Нидерландской ассоциации Аушвиц" памятной церемонии. Она добавила, что официальная Гаага пожелала "оказать давление на организаторов этого мероприятия, чтобы те отозвали направленное ранее российским дипломатическим представителям приглашение". "Аналогичное приглашение было направлено нашему посольству от Гаагского еврейского культурного центра, однако и оно по звонку из властных кабинетов в Нидерландах было отозвано", - заявила Захарова. По ее словам, "сколько бы нас ни заверяли о том, что в Нидерландах помнят о решающей роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и освобождении Европы от фашизма, факты говорят об обратном". "У меня вопрос к Нидерландам, к официальным чиновникам и к МИД этой страны, скажите, если вы настолько принципиальны в своих оценках, вы хоть раз, хотя бы один единственный разочек, выступили против сноса памятников или осквернения могил тем, кто эти концлагеря освобождал? Вы хоть раз своим соседям по Европе, по ЕС и по НАТО об этом сказали, о недопустимости извращения истории, глумления над памятью павших, которые ценой своей жизни освобождали тех, кого там мучили? Никогда, ни разу", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847765474.html

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847283478.html

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в мире, нидерланды, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, холокост, россия