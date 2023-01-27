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МИД России соболезнует из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране - РИА Новости, 27.01.2023
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МИД России соболезнует из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране
МИД России соболезнует из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране - РИА Новости, 27.01.2023
МИД России соболезнует из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране
Москва рассчитывает, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране будут привлечены к ответственности, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:52
2023-01-27T11:52
азербайджан
иран
тегеран (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране будут привлечены к ответственности, заявили в пятницу в МИД РФ. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека. "Выражаем глубокие соболезнования азербайджанской стороне в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Согласно поступающей информации, сегодня утром вооружённый автоматом человек проник в здание дипмиссии и открыл огонь. В результате погиб один сотрудник азербайджанской дипмиссии, еще двое его коллег получили ранения. Нападавший задержан полицией Тегерана, ведется расследование. Рассчитываем, что все виновные будут привлечены к ответственности", - сообщается в комментарии на сайте министерства. "Произошедшее в очередной раз подтверждает важность обеспечения властями государства пребывания безопасной работы дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.", - указали в дипведомстве.
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азербайджан
иран
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азербайджан, иран, тегеран (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Азербайджан, Иран, Тегеран (город), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:52 27.01.2023
 
МИД России соболезнует из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране

МИД России: напавших на посольство Азербайджана в Иране должны привлечь к ответственности

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране будут привлечены к ответственности, заявили в пятницу в МИД РФ.
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека.
"Выражаем глубокие соболезнования азербайджанской стороне в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Согласно поступающей информации, сегодня утром вооружённый автоматом человек проник в здание дипмиссии и открыл огонь. В результате погиб один сотрудник азербайджанской дипмиссии, еще двое его коллег получили ранения. Нападавший задержан полицией Тегерана, ведется расследование. Рассчитываем, что все виновные будут привлечены к ответственности", - сообщается в комментарии на сайте министерства.
"Произошедшее в очередной раз подтверждает важность обеспечения властями государства пребывания безопасной работы дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.", - указали в дипведомстве.
Следы от пуль на двери посольства Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 11:11
Стала известна причина нападения на посольство Азербайджана в Иране
 
АзербайджанИранТегеран (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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