https://ria.ru/20230127/napadenie-1847806519.html

МИД России соболезнует из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране

МИД России соболезнует из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране - РИА Новости, 27.01.2023

МИД России соболезнует из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране

Москва рассчитывает, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране будут привлечены к ответственности, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:52

2023-01-27T11:52

2023-01-27T11:52

азербайджан

иран

тегеран (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране будут привлечены к ответственности, заявили в пятницу в МИД РФ. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека. "Выражаем глубокие соболезнования азербайджанской стороне в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Согласно поступающей информации, сегодня утром вооружённый автоматом человек проник в здание дипмиссии и открыл огонь. В результате погиб один сотрудник азербайджанской дипмиссии, еще двое его коллег получили ранения. Нападавший задержан полицией Тегерана, ведется расследование. Рассчитываем, что все виновные будут привлечены к ответственности", - сообщается в комментарии на сайте министерства. "Произошедшее в очередной раз подтверждает важность обеспечения властями государства пребывания безопасной работы дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.", - указали в дипведомстве.

https://ria.ru/20230127/posolstvo-1847791585.html

азербайджан

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

азербайджан, иран, тегеран (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)