https://ria.ru/20230127/napadenie-1847806519.html
МИД России соболезнует из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране
МИД России соболезнует из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране - РИА Новости, 27.01.2023
МИД России соболезнует из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране
Москва рассчитывает, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране будут привлечены к ответственности, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:52
2023-01-27T11:52
2023-01-27T11:52
азербайджан
иран
тегеран (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране будут привлечены к ответственности, заявили в пятницу в МИД РФ. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека. "Выражаем глубокие соболезнования азербайджанской стороне в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Согласно поступающей информации, сегодня утром вооружённый автоматом человек проник в здание дипмиссии и открыл огонь. В результате погиб один сотрудник азербайджанской дипмиссии, еще двое его коллег получили ранения. Нападавший задержан полицией Тегерана, ведется расследование. Рассчитываем, что все виновные будут привлечены к ответственности", - сообщается в комментарии на сайте министерства. "Произошедшее в очередной раз подтверждает важность обеспечения властями государства пребывания безопасной работы дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.", - указали в дипведомстве.
https://ria.ru/20230127/posolstvo-1847791585.html
азербайджан
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_98bee3fa5b9327897f190615f4ee0059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, иран, тегеран (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Азербайджан, Иран, Тегеран (город), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России соболезнует из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране
МИД России: напавших на посольство Азербайджана в Иране должны привлечь к ответственности