https://ria.ru/20230127/mordoviya-1847771633.html

Глава Мордовии обсудил развитие дорог в республике с Минтрансом

Глава Мордовии обсудил развитие дорог в республике с Минтрансом - РИА Новости, 27.01.2023

Глава Мордовии обсудил развитие дорог в республике с Минтрансом

Глава Мордовии Артем Здунов обсудил перспективы развития дорожной инфраструктуры республики с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:14

2023-01-27T10:14

2023-01-27T11:10

республика мордовия

россия

саранск

нижегородская область

андрей костюк

артем здунов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил перспективы развития дорожной инфраструктуры республики с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком, сообщает пресс-служба главы региона. "На встрече шла речь об ускоренной реализации проекта по строительству автодороги по улице Строительной от улицы Победы до улицы Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар. Первую очередь строительных работ планируют завершить в 2024 году. Также затронули тему начала строительстве участка автодороги с путепроводом по улице Пролетарской протяженностью 1,2 километра, который напрямую соединит центральную часть Саранска с улицей Лодыгина. Объект важен для развития транспортной инфраструктуры и включен в Программу социально-экономического развития Мордовии на 2022 - 2026 годы", - говорится в сообщении. Здунов и Костюк обговорили возможность строительства автодороги от села Старый Город и деревни Вещерка в Темниковском районе Мордовии до Вознесенского района Нижегородской области. Этот участок необходим для включения Темниковского района в ключевые маршруты паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров". Республика берет на себя обязательство в 2023 году подготовить земельный участок и провести все необходимые изыскания для начала строительства. Также на встрече поднимались вопросы модернизации и обновления подвижного состава на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах.

https://ria.ru/20230117/tekhnika-1845562277.html

https://ria.ru/20221229/polikliniki-1842289844.html

россия

саранск

нижегородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, саранск, нижегородская область, андрей костюк, артем здунов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)