10:14 27.01.2023 (обновлено: 11:10 27.01.2023)
Глава Мордовии обсудил развитие дорог в республике с Минтрансом
Глава Мордовии Здунов обсудил развитие дорожной инфраструктуры с Андреем Костюком
Артем Здунов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил перспективы развития дорожной инфраструктуры республики с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком, сообщает пресс-служба главы региона.
"На встрече шла речь об ускоренной реализации проекта по строительству автодороги по улице Строительной от улицы Победы до улицы Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар. Первую очередь строительных работ планируют завершить в 2024 году. Также затронули тему начала строительстве участка автодороги с путепроводом по улице Пролетарской протяженностью 1,2 километра, который напрямую соединит центральную часть Саранска с улицей Лодыгина. Объект важен для развития транспортной инфраструктуры и включен в Программу социально-экономического развития Мордовии на 2022 - 2026 годы", - говорится в сообщении.
Здунов и Костюк обговорили возможность строительства автодороги от села Старый Город и деревни Вещерка в Темниковском районе Мордовии до Вознесенского района Нижегородской области. Этот участок необходим для включения Темниковского района в ключевые маршруты паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров". Республика берет на себя обязательство в 2023 году подготовить земельный участок и провести все необходимые изыскания для начала строительства.
Также на встрече поднимались вопросы модернизации и обновления подвижного состава на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах.
29 декабря 2022, 17:25Республика МордовияВ Мордовии открыли обновленные поликлиники для детей и взрослых