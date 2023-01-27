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Глава Мордовии обсудил развитие дорог в республике с Минтрансом - РИА Новости, 27.01.2023
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https://ria.ru/20230127/mordoviya-1847771633.html
Глава Мордовии обсудил развитие дорог в республике с Минтрансом
Глава Мордовии обсудил развитие дорог в республике с Минтрансом - РИА Новости, 27.01.2023
Глава Мордовии обсудил развитие дорог в республике с Минтрансом
Глава Мордовии Артем Здунов обсудил перспективы развития дорожной инфраструктуры республики с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:14
2023-01-27T11:10
республика мордовия
россия
саранск
нижегородская область
андрей костюк
артем здунов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил перспективы развития дорожной инфраструктуры республики с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком, сообщает пресс-служба главы региона. "На встрече шла речь об ускоренной реализации проекта по строительству автодороги по улице Строительной от улицы Победы до улицы Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар. Первую очередь строительных работ планируют завершить в 2024 году. Также затронули тему начала строительстве участка автодороги с путепроводом по улице Пролетарской протяженностью 1,2 километра, который напрямую соединит центральную часть Саранска с улицей Лодыгина. Объект важен для развития транспортной инфраструктуры и включен в Программу социально-экономического развития Мордовии на 2022 - 2026 годы", - говорится в сообщении. Здунов и Костюк обговорили возможность строительства автодороги от села Старый Город и деревни Вещерка в Темниковском районе Мордовии до Вознесенского района Нижегородской области. Этот участок необходим для включения Темниковского района в ключевые маршруты паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров". Республика берет на себя обязательство в 2023 году подготовить земельный участок и провести все необходимые изыскания для начала строительства. Также на встрече поднимались вопросы модернизации и обновления подвижного состава на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах.
https://ria.ru/20230117/tekhnika-1845562277.html
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россия, саранск, нижегородская область, андрей костюк, артем здунов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Республика Мордовия, Россия, Саранск, Нижегородская область, Андрей Костюк, Артем Здунов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
10:14 27.01.2023 (обновлено: 11:10 27.01.2023)
 
Глава Мордовии обсудил развитие дорог в республике с Минтрансом

Глава Мордовии Здунов обсудил развитие дорожной инфраструктуры с Андреем Костюком

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил перспективы развития дорожной инфраструктуры республики с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком, сообщает пресс-служба главы региона.
"На встрече шла речь об ускоренной реализации проекта по строительству автодороги по улице Строительной от улицы Победы до улицы Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар. Первую очередь строительных работ планируют завершить в 2024 году. Также затронули тему начала строительстве участка автодороги с путепроводом по улице Пролетарской протяженностью 1,2 километра, который напрямую соединит центральную часть Саранска с улицей Лодыгина. Объект важен для развития транспортной инфраструктуры и включен в Программу социально-экономического развития Мордовии на 2022 - 2026 годы", - говорится в сообщении.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 17:59Республика Мордовия
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Здунов и Костюк обговорили возможность строительства автодороги от села Старый Город и деревни Вещерка в Темниковском районе Мордовии до Вознесенского района Нижегородской области. Этот участок необходим для включения Темниковского района в ключевые маршруты паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров". Республика берет на себя обязательство в 2023 году подготовить земельный участок и провести все необходимые изыскания для начала строительства.
Также на встрече поднимались вопросы модернизации и обновления подвижного состава на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах.
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Республика МордовияРоссияСаранскНижегородская областьАндрей КостюкАртем ЗдуновМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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