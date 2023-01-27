https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847806229.html

В Молдавии оценили риски выхода из СНГ

В Молдавии оценили риски выхода из СНГ - РИА Новости, 27.01.2023

В Молдавии оценили риски выхода из СНГ

Экономика Молдавии в случае выхода страны из СНГ может потерять несколько десятков миллионов евро, а без работы останутся более 20 тысяч человек, заявил глава... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:51

2023-01-27T11:51

2023-01-27T11:51

молдавия

кишинев

россия

снг

евразийский экономический союз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg

КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Экономика Молдавии в случае выхода страны из СНГ может потерять несколько десятков миллионов евро, а без работы останутся более 20 тысяч человек, заявил глава агентства по привлечению инвестиций Марин Чобану. Ранее молдавский вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску заявил, что Содружество независимых государств больше не функционирует, поэтому Молдавия не участвует в заседаниях организации. Он подчеркнул, что власти анализируют, остается ли эта организация актуальной или полезной для Молдавии. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в прошлом году также заявил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия на протяжении 2022 года игнорировала заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. "Не могу сейчас с уверенностью сказать, целесообразно ли Молдавии выходить из зоны СНГ. Может, учитывая политическую ситуацию, момент подходящий. Но нужно провести расчеты, чтобы оценить последствия. Я скажу, что рискуем потерять 20 или 50 миллионов евро. Может быть, нас спасают не столько эти 50 миллионов, сколько рабочие места, потому что у нас есть соглашения о сотрудничестве с СНГ. Если мы говорим, что целесообразно выйти из зоны СНГ, но при этом теряем 20 тысяч рабочих мест, то в сегодняшней ситуации должна быть аргументация", - сказал Чобану в интервью порталу Nordnews. Чиновник выразил сомнение, что Молдавия быстро привлечет инвесторов, которые откроют в короткие сроки 20 тысяч рабочих мест. "Я могу сказать исходя из своего опыта деятельности в свободной экономической зоне города Бельцы. Нам понадобилось 12 лет, чтобы привлечь инвестиции в 300 миллионов евро. Нам требовалось порядка двух-трех лет, чтобы привести нового инвестора", - добавил глава агентства по привлечению инвестиций. Ранее в Первом департаменте стран СНГ МИД РФ заявили, что несмотря на высказывания высокопоставленных молдавских политиков о невостребованности СНГ для Кишинева, республика продолжает пользоваться преимуществами участия в СНГ, а ее выход из объединения ударил бы по простым жителям. На Содружество приходится более 25% товарооборота Молдавии. А в таких сферах, как сельское хозяйство и фармацевтика, экспорт молдавской продукции в государства Содружества по отдельным позициям превышает 90%.

https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html

https://ria.ru/20230124/pamyatnik-1847189585.html

https://ria.ru/20230122/deportatsiya-1846590143.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, россия, снг, евразийский экономический союз, в мире