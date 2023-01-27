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Путин поручил Минздраву отчитаться о создании цифрового профиля здоровья - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин поручил Минздраву отчитаться о создании цифрового профиля здоровья
Путин поручил Минздраву отчитаться о создании цифрового профиля здоровья - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил Минздраву отчитаться о создании цифрового профиля здоровья
Минздрав должен к 15 апреля доложить, как идет работа по созданию цифрового профиля здоровья гражданина, соответствующее поручение президента России Владимира... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:35
2023-01-27T18:35
общество
россия
владимир путин
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минздрав должен к 15 апреля доложить, как идет работа по созданию цифрового профиля здоровья гражданина, соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. "Минздраву России: с учетом ранее данных поручений ускорить создание цифрового профиля здоровья гражданина, внедрение технологий искусственного интеллекта и телемедицины в деятельность медицинских организаций, в том числе с учетом опыта медицинских организаций Москвы", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2023 года, далее – один раз в квартал; ответственные - министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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общество, россия, владимир путин, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
18:35 27.01.2023
 
Путин поручил Минздраву отчитаться о создании цифрового профиля здоровья

Минздрав должен в апреле доложить, как идет работа по созданию цифрового профиля здоровья

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минздрав должен к 15 апреля доложить, как идет работа по созданию цифрового профиля здоровья гражданина, соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
"Минздраву России: с учетом ранее данных поручений ускорить создание цифрового профиля здоровья гражданина, внедрение технологий искусственного интеллекта и телемедицины в деятельность медицинских организаций, в том числе с учетом опыта медицинских организаций Москвы", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2023 года, далее – один раз в квартал; ответственные - министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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