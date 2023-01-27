https://ria.ru/20230127/minzdrav-1847989546.html

Путин поручил Минздраву отчитаться о создании цифрового профиля здоровья

Путин поручил Минздраву отчитаться о создании цифрового профиля здоровья - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил Минздраву отчитаться о создании цифрового профиля здоровья

Минздрав должен к 15 апреля доложить, как идет работа по созданию цифрового профиля здоровья гражданина, соответствующее поручение президента России Владимира... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:35

2023-01-27T18:35

2023-01-27T18:35

общество

россия

владимир путин

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минздрав должен к 15 апреля доложить, как идет работа по созданию цифрового профиля здоровья гражданина, соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. "Минздраву России: с учетом ранее данных поручений ускорить создание цифрового профиля здоровья гражданина, внедрение технологий искусственного интеллекта и телемедицины в деятельность медицинских организаций, в том числе с учетом опыта медицинских организаций Москвы", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2023 года, далее – один раз в квартал; ответственные - министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20221212/meditsina-1838044870.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)