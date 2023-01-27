Тюменская область продолжает повышать доступность медицины на селе
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкВрач станции скорой медицинской помощи проверяет аптечку
Врач станции скорой медицинской помощи проверяет аптечку. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 27 янв – РИА Новости. Врачебную амбулаторию открыли в пятницу в селе Ембаево Тюменского района, проект реализован в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, медицинскую помощь в ней будут получать 8,5 тысяч человек, в том числе 1,7 тысячи детей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Всего с начала года в Тюменском районе открыли две амбулатории, первую - в селе Борки. Учреждения оснащены современным оборудованием, медики могут использовать цифровую систему передачи данных, а пациентам доступны телемедицинские консультации специалистов ведущих клиник региона, отмечают в областном правительстве.
"Еще одно новоселье в Тюменском районе. Буквально на прошлой неделе рассказывал о новой врачебной амбулатории в селе Борки, сегодня праздник в селе Ембаево. Площадь здания – 600 кв. м. Для пациентов работают три врача-терапевта, два педиатра, хирург, акушер-гинеколог и стоматолог. Теперь местные жители будут получать медицинские услуги в комфортных, современных условиях", – написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее, комментируя открытие амбулатории в селе Борки, Моор сообщил, что "в этом году мы продолжим модернизацию первичного звена в регионе". По данным информцентра правительства, в прошлом году в регионе было открыто семь амбулаторий, а в ближайшее время прием пациентов начнет большая поликлиника в селе Каскаре.
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