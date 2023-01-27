https://ria.ru/20230127/meditsina-1848017363.html

Тюменская область продолжает повышать доступность медицины на селе

Тюменская область продолжает повышать доступность медицины на селе - РИА Новости, 27.01.2023

Тюменская область продолжает повышать доступность медицины на селе

Врачебную амбулаторию открыли в пятницу в селе Ембаево Тюменского района, проект реализован в рамках региональной программы модернизации первичного звена... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T20:47

2023-01-27T20:47

2023-01-27T20:47

тюменская область

общество

здоровье - общество

тюменская область

тюменский район

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 27 янв – РИА Новости. Врачебную амбулаторию открыли в пятницу в селе Ембаево Тюменского района, проект реализован в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, медицинскую помощь в ней будут получать 8,5 тысяч человек, в том числе 1,7 тысячи детей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Всего с начала года в Тюменском районе открыли две амбулатории, первую - в селе Борки. Учреждения оснащены современным оборудованием, медики могут использовать цифровую систему передачи данных, а пациентам доступны телемедицинские консультации специалистов ведущих клиник региона, отмечают в областном правительстве. "Еще одно новоселье в Тюменском районе. Буквально на прошлой неделе рассказывал о новой врачебной амбулатории в селе Борки, сегодня праздник в селе Ембаево. Площадь здания – 600 кв. м. Для пациентов работают три врача-терапевта, два педиатра, хирург, акушер-гинеколог и стоматолог. Теперь местные жители будут получать медицинские услуги в комфортных, современных условиях", – написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее, комментируя открытие амбулатории в селе Борки, Моор сообщил, что "в этом году мы продолжим модернизацию первичного звена в регионе". По данным информцентра правительства, в прошлом году в регионе было открыто семь амбулаторий, а в ближайшее время прием пациентов начнет большая поликлиника в селе Каскаре.

https://ria.ru/20221203/reabilitatsiya-1836076190.html

https://ria.ru/20230127/tyumen-1847964461.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, тюменская область, тюменский район, александр моор