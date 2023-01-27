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Тюменская область продолжает повышать доступность медицины на селе - РИА Новости, 27.01.2023
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Тюменская область
https://ria.ru/20230127/meditsina-1848017363.html
Тюменская область продолжает повышать доступность медицины на селе
Тюменская область продолжает повышать доступность медицины на селе - РИА Новости, 27.01.2023
Тюменская область продолжает повышать доступность медицины на селе
Врачебную амбулаторию открыли в пятницу в селе Ембаево Тюменского района, проект реализован в рамках региональной программы модернизации первичного звена... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T20:47
2023-01-27T20:47
тюменская область
общество
здоровье - общество
тюменская область
тюменский район
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 27 янв – РИА Новости. Врачебную амбулаторию открыли в пятницу в селе Ембаево Тюменского района, проект реализован в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, медицинскую помощь в ней будут получать 8,5 тысяч человек, в том числе 1,7 тысячи детей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Всего с начала года в Тюменском районе открыли две амбулатории, первую - в селе Борки. Учреждения оснащены современным оборудованием, медики могут использовать цифровую систему передачи данных, а пациентам доступны телемедицинские консультации специалистов ведущих клиник региона, отмечают в областном правительстве. "Еще одно новоселье в Тюменском районе. Буквально на прошлой неделе рассказывал о новой врачебной амбулатории в селе Борки, сегодня праздник в селе Ембаево. Площадь здания – 600 кв. м. Для пациентов работают три врача-терапевта, два педиатра, хирург, акушер-гинеколог и стоматолог. Теперь местные жители будут получать медицинские услуги в комфортных, современных условиях", – написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее, комментируя открытие амбулатории в селе Борки, Моор сообщил, что "в этом году мы продолжим модернизацию первичного звена в регионе". По данным информцентра правительства, в прошлом году в регионе было открыто семь амбулаторий, а в ближайшее время прием пациентов начнет большая поликлиника в селе Каскаре.
https://ria.ru/20221203/reabilitatsiya-1836076190.html
https://ria.ru/20230127/tyumen-1847964461.html
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общество, здоровье - общество, тюменская область, тюменский район, александр моор
Тюменская область, Общество, Здоровье - Общество, Тюменская область, Тюменский район, Александр Моор
20:47 27.01.2023
 

Тюменская область продолжает повышать доступность медицины на селе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкВрач станции скорой медицинской помощи проверяет аптечку
Врач станции скорой медицинской помощи проверяет аптечку - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач станции скорой медицинской помощи проверяет аптечку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 янв – РИА Новости. Врачебную амбулаторию открыли в пятницу в селе Ембаево Тюменского района, проект реализован в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, медицинскую помощь в ней будут получать 8,5 тысяч человек, в том числе 1,7 тысячи детей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Всего с начала года в Тюменском районе открыли две амбулатории, первую - в селе Борки. Учреждения оснащены современным оборудованием, медики могут использовать цифровую систему передачи данных, а пациентам доступны телемедицинские консультации специалистов ведущих клиник региона, отмечают в областном правительстве.
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"Еще одно новоселье в Тюменском районе. Буквально на прошлой неделе рассказывал о новой врачебной амбулатории в селе Борки, сегодня праздник в селе Ембаево. Площадь здания – 600 кв. м. Для пациентов работают три врача-терапевта, два педиатра, хирург, акушер-гинеколог и стоматолог. Теперь местные жители будут получать медицинские услуги в комфортных, современных условиях", – написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее, комментируя открытие амбулатории в селе Борки, Моор сообщил, что "в этом году мы продолжим модернизацию первичного звена в регионе". По данным информцентра правительства, в прошлом году в регионе было открыто семь амбулаторий, а в ближайшее время прием пациентов начнет большая поликлиника в селе Каскаре.

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