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Борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.01.2023
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Борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается, заявила Матвиенко
Борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.01.2023
Борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается, заявила Матвиенко
Сплоченность российского народа позволяет противостоять новым вызовам, сохранить государственность, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:39
2023-01-27T08:39
россия
освенцим
германия
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Сплоченность российского народа позволяет противостоять новым вызовам, сохранить государственность, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, отметив, что борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается и в наши дни. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Традиционные ценности и уникальное культурное наследие нашего многонационального народа, его сплоченность и единство служат прочным фундаментом для сохранения российской государственности", - приводит слова спикера пресс-служба СФ. "Сегодня борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается. В условиях новых вызовов россияне твердо отстаивают свои интересы, право свободно жить и самим определять будущее", - добавила она. Матвиенко также отметила, что героические подвиги старших поколений, их яркие примеры патриотизма вдохновляют современных защитников Родины, помогают надежно защищать суверенитет страны, обеспечивать безопасность граждан. "Важно помнить уроки прошлого, не искажать правду о фактах свершившихся событий, пресекать любые попытки проявления расизма, ксенофобии и антисемитизма, решительно противодействовать русофобии", - подчеркнула спикер Совфеда. Она также заявила, что нельзя отрицать холокост, "он служит вечным предостережением об опасностях, которые несут дискриминация и ненависть на основе этнического происхождения, национальности, религии и убеждений". "Мы будем чтить мужество тех, кто пережил оккупацию, депортацию, унижения, кто выдержал и не был сломлен", - сказала Матвиенко. По ее словам, история XX века показала, к каким страшным последствиям привела идеология нацистской Германии, основанная на расовой теории превосходства. "Эти чудовищные преступления против человечества не имеют срока давности. Для всех народов холокост является страшной трагедией, которая никогда не будет забыта", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20221212/kholokost-1838202149.html
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россия, освенцим, германия, валентина матвиенко, общество
Россия, Освенцим, Германия, Валентина Матвиенко, Общество
08:39 27.01.2023
 
Борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: борясь с шовинизмом и геноцидом, россияне отстаивают будущее

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Сплоченность российского народа позволяет противостоять новым вызовам, сохранить государственность, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, отметив, что борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается и в наши дни.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).
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"Традиционные ценности и уникальное культурное наследие нашего многонационального народа, его сплоченность и единство служат прочным фундаментом для сохранения российской государственности", - приводит слова спикера пресс-служба СФ.
"Сегодня борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается. В условиях новых вызовов россияне твердо отстаивают свои интересы, право свободно жить и самим определять будущее", - добавила она.
Матвиенко также отметила, что героические подвиги старших поколений, их яркие примеры патриотизма вдохновляют современных защитников Родины, помогают надежно защищать суверенитет страны, обеспечивать безопасность граждан.
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"Важно помнить уроки прошлого, не искажать правду о фактах свершившихся событий, пресекать любые попытки проявления расизма, ксенофобии и антисемитизма, решительно противодействовать русофобии", - подчеркнула спикер Совфеда.
Она также заявила, что нельзя отрицать холокост, "он служит вечным предостережением об опасностях, которые несут дискриминация и ненависть на основе этнического происхождения, национальности, религии и убеждений".
"Мы будем чтить мужество тех, кто пережил оккупацию, депортацию, унижения, кто выдержал и не был сломлен", - сказала Матвиенко.
По ее словам, история XX века показала, к каким страшным последствиям привела идеология нацистской Германии, основанная на расовой теории превосходства.
"В годы Великой Отечественной войны немецкая машина истребления целенаправленно, массово уничтожила миллионы людей разных возрастов и национальностей. Наибольшее количество из них являлись представителями еврейского народа, среди которых были и сотни тысяч советских граждан", - отметила законодатель.
"Эти чудовищные преступления против человечества не имеют срока давности. Для всех народов холокост является страшной трагедией, которая никогда не будет забыта", - сказала Матвиенко.
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Международный день памяти жертв Холокоста
 
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