https://ria.ru/20230127/matvienko-1847757127.html

Борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается, заявила Матвиенко

Борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.01.2023

Борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается, заявила Матвиенко

Сплоченность российского народа позволяет противостоять новым вызовам, сохранить государственность, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T08:39

2023-01-27T08:39

2023-01-27T08:39

россия

освенцим

германия

валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Сплоченность российского народа позволяет противостоять новым вызовам, сохранить государственность, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, отметив, что борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается и в наши дни. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Традиционные ценности и уникальное культурное наследие нашего многонационального народа, его сплоченность и единство служат прочным фундаментом для сохранения российской государственности", - приводит слова спикера пресс-служба СФ. "Сегодня борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается. В условиях новых вызовов россияне твердо отстаивают свои интересы, право свободно жить и самим определять будущее", - добавила она. Матвиенко также отметила, что героические подвиги старших поколений, их яркие примеры патриотизма вдохновляют современных защитников Родины, помогают надежно защищать суверенитет страны, обеспечивать безопасность граждан. "Важно помнить уроки прошлого, не искажать правду о фактах свершившихся событий, пресекать любые попытки проявления расизма, ксенофобии и антисемитизма, решительно противодействовать русофобии", - подчеркнула спикер Совфеда. Она также заявила, что нельзя отрицать холокост, "он служит вечным предостережением об опасностях, которые несут дискриминация и ненависть на основе этнического происхождения, национальности, религии и убеждений". "Мы будем чтить мужество тех, кто пережил оккупацию, депортацию, унижения, кто выдержал и не был сломлен", - сказала Матвиенко. По ее словам, история XX века показала, к каким страшным последствиям привела идеология нацистской Германии, основанная на расовой теории превосходства. "Эти чудовищные преступления против человечества не имеют срока давности. Для всех народов холокост является страшной трагедией, которая никогда не будет забыта", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20221212/kholokost-1838202149.html

https://ria.ru/20230116/kholokost-1845063584.html

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847283478.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, освенцим, германия, валентина матвиенко, общество