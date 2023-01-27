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Мэр Мариуполя рассказал о трех будущих направлениях развития города - РИА Новости, 27.01.2023
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Мэр Мариуполя рассказал о трех будущих направлениях развития города
Мэр Мариуполя рассказал о трех будущих направлениях развития города - РИА Новости, 27.01.2023
Мэр Мариуполя рассказал о трех будущих направлениях развития города
Новый глава администрации Мариуполя Олег Моргун рассказал РИА Новости, что видит будущее развитие города в трех направлениях - индустриальном, туристическом и... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:24
2023-01-27T17:24
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
олег моргун
россия
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МАРИУПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Новый глава администрации Мариуполя Олег Моргун рассказал РИА Новости, что видит будущее развитие города в трех направлениях - индустриальном, туристическом и логистическом. С момента освобождения города российскими войсками должность мэра Мариуполя занимал Константин Иващенко. В конце декабря врио главы ДНР назначил новым главой администрации Олега Моргуна, ранее руководившего Новоазовским районом республики. "Я думаю, город будет развиваться по трем индустриям. Это промышленность, а в частности комбинат Ильича (мариупольский комбинат им. Ильича – ред.). Есть планы по его восстановлению. Это город в городе. Город портовый – будет развиваться и это направление. Есть неплохие рекреационные зоны. Я думаю, что в перспективе развиваться будет по этим направлениям", - сказал Моргун.
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мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район, олег моргун, россия
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Новоазовский район, Олег Моргун, Россия
17:24 27.01.2023
 
Мэр Мариуполя рассказал о трех будущих направлениях развития города

Мэр Моргун рассказал, что в Мариуполе будут развивать индустрию, курорты и логистику

© Фото : пресс-служба ДНРОлег Моргун
Олег Моргун - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : пресс-служба ДНР
Олег Моргун. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Новый глава администрации Мариуполя Олег Моргун рассказал РИА Новости, что видит будущее развитие города в трех направлениях - индустриальном, туристическом и логистическом.
С момента освобождения города российскими войсками должность мэра Мариуполя занимал Константин Иващенко. В конце декабря врио главы ДНР назначил новым главой администрации Олега Моргуна, ранее руководившего Новоазовским районом республики.
"Я думаю, город будет развиваться по трем индустриям. Это промышленность, а в частности комбинат Ильича (мариупольский комбинат им. Ильича – ред.). Есть планы по его восстановлению. Это город в городе. Город портовый – будет развиваться и это направление. Есть неплохие рекреационные зоны. Я думаю, что в перспективе развиваться будет по этим направлениям", - сказал Моргун.
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МариупольДонецкая Народная РеспубликаНовоазовский районОлег МоргунРоссия
 
 
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