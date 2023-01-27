https://ria.ru/20230127/mariupol-1847961070.html

Мэр Мариуполя рассказал о трех будущих направлениях развития города

Мэр Мариуполя рассказал о трех будущих направлениях развития города - РИА Новости, 27.01.2023

Мэр Мариуполя рассказал о трех будущих направлениях развития города

Новый глава администрации Мариуполя Олег Моргун рассказал РИА Новости, что видит будущее развитие города в трех направлениях - индустриальном, туристическом и... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:24

2023-01-27T17:24

2023-01-27T17:24

мариуполь

донецкая народная республика

новоазовский район

олег моргун

россия

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МАРИУПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Новый глава администрации Мариуполя Олег Моргун рассказал РИА Новости, что видит будущее развитие города в трех направлениях - индустриальном, туристическом и логистическом. С момента освобождения города российскими войсками должность мэра Мариуполя занимал Константин Иващенко. В конце декабря врио главы ДНР назначил новым главой администрации Олега Моргуна, ранее руководившего Новоазовским районом республики. "Я думаю, город будет развиваться по трем индустриям. Это промышленность, а в частности комбинат Ильича (мариупольский комбинат им. Ильича – ред.). Есть планы по его восстановлению. Это город в городе. Город портовый – будет развиваться и это направление. Есть неплохие рекреационные зоны. Я думаю, что в перспективе развиваться будет по этим направлениям", - сказал Моргун.

https://ria.ru/20230127/leopard-1847876976.html

мариуполь

донецкая народная республика

новоазовский район

россия

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мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район, олег моргун, россия