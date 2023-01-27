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Правительство поддержало отмену НДС на лекарства для фонда "Круг добра" - РИА Новости, 27.01.2023
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Правительство поддержало отмену НДС на лекарства для фонда "Круг добра"
Правительство поддержало отмену НДС на лекарства для фонда "Круг добра" - РИА Новости, 27.01.2023
Правительство поддержало отмену НДС на лекарства для фонда "Круг добра"
Фонд "Круг добра" планируют освободить от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств для лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:55
2023-01-27T12:31
здоровье - общество
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Фонд "Круг добра" планируют освободить от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств для лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями, соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства РФ, говорится в материалах на сайте Минфина России. "Фонд "Круг добра" освободят от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств. Минфин России подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, которые освобождают Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями "Круг добра" от уплаты НДС при передаче не зарегистрированных в России лекарств. Такой законопроект одобрен на заседании правительства РФ", - сообщает Минфин. Поясняется, что от НДС будет освобождена реализация фонду лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну без уплаты НДС на основании разрешения Минздрава России для лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Также от уплаты НДС освобождается передача таких лекарств фондом "Круг добра" государственным медицинским организациям, говорится в материалах. "Благодаря освобождению от НДС, у Фонда появятся дополнительные средства, которые он сможет направить на помощь в лечении детей", – отметил м инистр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в материалах. Сейчас при ввозе в РФ незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями действует налоговая льгота: импортеры, ввозящие такие лекарства в интересах и по поручению фонда "Круг добра", не уплачивают НДС при условии представления в таможенные органы разрешения Минздрава РФ. Однако при дальнейшей передаче этих лекарств "Кругу добра", а затем при передаче из фонда непосредственно медицинским организациям НДС должен исчисляться и уплачиваться в общеустановленном порядке. Законопроект отменяет НДС не только при ввозе лекарственных препаратов, предназначенных для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), но и при их передаче сначала фонду "Круг добра", а затем и соответствующим организациям.
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здоровье - общество, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Здоровье - Общество, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
11:55 27.01.2023 (обновлено: 12:31 27.01.2023)
 
Правительство поддержало отмену НДС на лекарства для фонда "Круг добра"

Правительство поддержало отмену НДС при передаче ввезенных для фонда "Круг добра" лекарств

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Фонд "Круг добра" планируют освободить от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств для лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями, соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства РФ, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"Фонд "Круг добра" освободят от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств. Минфин России подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, которые освобождают Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями "Круг добра" от уплаты НДС при передаче не зарегистрированных в России лекарств. Такой законопроект одобрен на заседании правительства РФ", - сообщает Минфин.
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 14:25
Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей
Поясняется, что от НДС будет освобождена реализация фонду лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну без уплаты НДС на основании разрешения Минздрава России для лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Также от уплаты НДС освобождается передача таких лекарств фондом "Круг добра" государственным медицинским организациям, говорится в материалах. "Благодаря освобождению от НДС, у Фонда появятся дополнительные средства, которые он сможет направить на помощь в лечении детей", – отметил м инистр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в материалах.
Сейчас при ввозе в РФ незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями действует налоговая льгота: импортеры, ввозящие такие лекарства в интересах и по поручению фонда "Круг добра", не уплачивают НДС при условии представления в таможенные органы разрешения Минздрава РФ. Однако при дальнейшей передаче этих лекарств "Кругу добра", а затем при передаче из фонда непосредственно медицинским организациям НДС должен исчисляться и уплачиваться в общеустановленном порядке.
Законопроект отменяет НДС не только при ввозе лекарственных препаратов, предназначенных для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), но и при их передаче сначала фонду "Круг добра", а затем и соответствующим организациям.
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15 декабря 2022, 17:38
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