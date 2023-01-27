https://ria.ru/20230127/lekarstva-1847808198.html

Правительство поддержало отмену НДС на лекарства для фонда "Круг добра"

Правительство поддержало отмену НДС на лекарства для фонда "Круг добра" - РИА Новости, 27.01.2023

Правительство поддержало отмену НДС на лекарства для фонда "Круг добра"

Фонд "Круг добра" планируют освободить от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств для лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:55

2023-01-27T11:55

2023-01-27T12:31

здоровье - общество

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Фонд "Круг добра" планируют освободить от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств для лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями, соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства РФ, говорится в материалах на сайте Минфина России. "Фонд "Круг добра" освободят от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств. Минфин России подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, которые освобождают Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями "Круг добра" от уплаты НДС при передаче не зарегистрированных в России лекарств. Такой законопроект одобрен на заседании правительства РФ", - сообщает Минфин. Поясняется, что от НДС будет освобождена реализация фонду лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну без уплаты НДС на основании разрешения Минздрава России для лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Также от уплаты НДС освобождается передача таких лекарств фондом "Круг добра" государственным медицинским организациям, говорится в материалах. "Благодаря освобождению от НДС, у Фонда появятся дополнительные средства, которые он сможет направить на помощь в лечении детей", – отметил м инистр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в материалах. Сейчас при ввозе в РФ незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями действует налоговая льгота: импортеры, ввозящие такие лекарства в интересах и по поручению фонда "Круг добра", не уплачивают НДС при условии представления в таможенные органы разрешения Минздрава РФ. Однако при дальнейшей передаче этих лекарств "Кругу добра", а затем при передаче из фонда непосредственно медицинским организациям НДС должен исчисляться и уплачиваться в общеустановленном порядке. Законопроект отменяет НДС не только при ввозе лекарственных препаратов, предназначенных для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), но и при их передаче сначала фонду "Круг добра", а затем и соответствующим организациям.

https://ria.ru/20221223/grant-1840841266.html

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россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), общество