https://ria.ru/20230127/lavrov-1847842212.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана
Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана - РИА Новости, 27.01.2023
Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт 30 января в Москве переговоры с главой МИД Пакистана, они обсудят состояние двусторонних отношений,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:14
2023-01-27T13:14
2023-01-27T13:21
в мире
пакистан
москва
россия
сергей лавров
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
МОСКВА, 27 янв. — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт 30 января в Москве переговоры с главой МИД Пакистана, они обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную проблематику, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."30 января в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан", - сказала она на брифинге."Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную проблематику", - добавила дипломат.
https://ria.ru/20230127/neft-1847795205.html
пакистан
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, москва, россия, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Пакистан, Москва, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:14 27.01.2023 (обновлено: 13:21 27.01.2023)
Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана
Захарова: Лавров 30 января проведет в Москве переговоры с главой МИД Пакистана