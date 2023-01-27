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Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана - РИА Новости, 27.01.2023
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Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана
Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана - РИА Новости, 27.01.2023
Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт 30 января в Москве переговоры с главой МИД Пакистана, они обсудят состояние двусторонних отношений,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:14
2023-01-27T13:21
в мире
пакистан
москва
россия
сергей лавров
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв. — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт 30 января в Москве переговоры с главой МИД Пакистана, они обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную проблематику, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."30 января в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан", - сказала она на брифинге."Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную проблематику", - добавила дипломат.
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в мире, пакистан, москва, россия, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Пакистан, Москва, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:14 27.01.2023 (обновлено: 13:21 27.01.2023)
 
Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана

Захарова: Лавров 30 января проведет в Москве переговоры с главой МИД Пакистана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв. — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт 30 января в Москве переговоры с главой МИД Пакистана, они обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную проблематику, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"30 января в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан", - сказала она на брифинге.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную проблематику", - добавила дипломат.
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В миреПакистанМоскваРоссияСергей ЛавровМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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