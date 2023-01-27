https://ria.ru/20230127/lavrov-1847842212.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана

Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана - РИА Новости, 27.01.2023

Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт 30 января в Москве переговоры с главой МИД Пакистана, они обсудят состояние двусторонних отношений,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:14

2023-01-27T13:14

2023-01-27T13:21

в мире

пакистан

москва

россия

сергей лавров

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 янв. — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт 30 января в Москве переговоры с главой МИД Пакистана, они обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную проблематику, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."30 января в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан", - сказала она на брифинге."Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную проблематику", - добавила дипломат.

https://ria.ru/20230127/neft-1847795205.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, пакистан, москва, россия, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)