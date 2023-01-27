https://ria.ru/20230127/lavrov-1847741138.html

Лавров обвинил Запад в желании восстановить колониализм в Африке

Лавров обвинил Запад в желании восстановить колониализм в Африке - РИА Новости, 27.01.2023

Лавров обвинил Запад в желании восстановить колониализм в Африке

США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Москвой, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки, заявил глава МИД России... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T02:02

2023-01-27T02:02

2023-01-27T02:48

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сергей лавров

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МАССАУА (Эритрея), 27 янв - РИА Новости. США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Москвой, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Министр отметил, что африканский континент обладает колоссальным потенциалом экономического развития."Богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. И эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня", - подчеркнул министр.Лавров также обвинил западные СМИ в искаженном освещении его поездки по странам Африки — ЮАР, Эсватини, Анголы и Эритреи. "Были попытки освещать наши визиты извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа", - отметил он.Ранее МИД Германии опубликовал сообщение в Twitter, в котором говорилось, что российский дипломат приехал на континент не для того, чтобы смотреть на "леопардов" (в посте использовался стикер с изображением животного. — Прим. ред.), а для того, чтобы заявить о намерении украинских властей "уничтожить все русское".Пресс-секретарь Африканского союза, комментируя выпад МИД Германии, расценила его как насмешку над регионом и местными жителями. После этого немецкое внешнеполитическое ведомство было вынуждено принести извинения.

https://ria.ru/20230118/zakonoproekt-1845766030.html

африка

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африка, сша, европа, в мире, сергей лавров