https://ria.ru/20230127/kurs-1848007311.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,46 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,46 рубля - РИА Новости, 27.01.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,46 рубля

Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню - американская валюта подросла до 69,46 рубля, китайская подешевела до 10,26 рубля, при этом... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:48

2023-01-27T19:48

2023-01-27T19:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню - американская валюта подросла до 69,46 рубля, китайская подешевела до 10,26 рубля, при этом за неделю рубль снизился к обеим валютам, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 20 копеек, до 69,46 рубля, юань снизился на 2 копейки, до 10,26 рубля, евро вырос на 7 копеек, до 75,5 рубля. Доллар за неделю вырос на 63 копейки, юань - на 14 копеек, евро подорожал на 90 копеек.

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экономика, московская биржа, россия, доллар, рубль, юань, евро