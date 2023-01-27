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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,46 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,46 рубля - РИА Новости, 27.01.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,46 рубля
Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню - американская валюта подросла до 69,46 рубля, китайская подешевела до 10,26 рубля, при этом... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:48
2023-01-27T19:48
2023-01-27T19:48
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню - американская валюта подросла до 69,46 рубля, китайская подешевела до 10,26 рубля, при этом за неделю рубль снизился к обеим валютам, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 20 копеек, до 69,46 рубля, юань снизился на 2 копейки, до 10,26 рубля, евро вырос на 7 копеек, до 75,5 рубля. Доллар за неделю вырос на 63 копейки, юань - на 14 копеек, евро подорожал на 90 копеек.
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экономика, московская биржа, россия, доллар, рубль, юань, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Доллар, Рубль, Юань, евро
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,46 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 27 января вырос до 69,46 рубля, евро — до 75,5