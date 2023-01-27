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Чижов спрогнозировал усиление давления Запада на Сербию по признанию Косово - РИА Новости, 27.01.2023
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Чижов спрогнозировал усиление давления Запада на Сербию по признанию Косово
Чижов спрогнозировал усиление давления Запада на Сербию по признанию Косово - РИА Новости, 27.01.2023
Чижов спрогнозировал усиление давления Запада на Сербию по признанию Косово
Запад будет усиливать давление на Сербию в контексте признания Косово, при этом заявления западных политиков о том, что России не до Белграда - это неправда,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:51
2023-01-27T16:51
в мире
сербия
владимир чижов
евросоюз
косово
россия
украина
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Запад будет усиливать давление на Сербию в контексте признания Косово, при этом заявления западных политиков о том, что России не до Белграда - это неправда, заявил первый замглавы оборонного комитета СовФеда, экс-постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. "Давление на Сербию в этом контексте многократно усилилось за последнее время. При этом Белграду откровенно говорят - на Россию можете не надеяться, у нее "руки заняты", мыслями она на Украине, России не до вас, что неправда, конечно", - сказал парламентарий. Но давление это на Белград, по его мнению, "продолжает нарастать".
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в мире, сербия, владимир чижов, евросоюз, косово, россия, украина
В мире, Сербия, Владимир Чижов, Евросоюз, Косово, Россия, Украина
16:51 27.01.2023
 
Чижов спрогнозировал усиление давления Запада на Сербию по признанию Косово

Экс-постпред при ЕС Чижов спрогнозировал усиление давления Запада на Сербию по Косово

© РИА Новости / Геннадий МельникВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Владимир Чижов . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Запад будет усиливать давление на Сербию в контексте признания Косово, при этом заявления западных политиков о том, что России не до Белграда - это неправда, заявил первый замглавы оборонного комитета СовФеда, экс-постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"На сегодняшний день все попытки косоваров и их покровителей их продвинуть в международные организации пока что особого успеха не имеют. Куда-то, в какие-то второстепенные они пролезли, но не более того", - сказал Чижов в пятницу. При этом он напомнил, что даже пять государств Евросоюза не признали Косово.
"Давление на Сербию в этом контексте многократно усилилось за последнее время. При этом Белграду откровенно говорят - на Россию можете не надеяться, у нее "руки заняты", мыслями она на Украине, России не до вас, что неправда, конечно", - сказал парламентарий.
Но давление это на Белград, по его мнению, "продолжает нарастать".
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 16:52
Премьер Сербии заявила, что решения по Косово будут приниматься с народом
 
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