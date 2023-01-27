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Чижов спрогнозировал усиление давления Запада на Сербию по признанию Косово
Чижов спрогнозировал усиление давления Запада на Сербию по признанию Косово - РИА Новости, 27.01.2023
Чижов спрогнозировал усиление давления Запада на Сербию по признанию Косово
Запад будет усиливать давление на Сербию в контексте признания Косово, при этом заявления западных политиков о том, что России не до Белграда - это неправда,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:51
2023-01-27T16:51
2023-01-27T16:51
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Запад будет усиливать давление на Сербию в контексте признания Косово, при этом заявления западных политиков о том, что России не до Белграда - это неправда, заявил первый замглавы оборонного комитета СовФеда, экс-постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. "Давление на Сербию в этом контексте многократно усилилось за последнее время. При этом Белграду откровенно говорят - на Россию можете не надеяться, у нее "руки заняты", мыслями она на Украине, России не до вас, что неправда, конечно", - сказал парламентарий. Но давление это на Белград, по его мнению, "продолжает нарастать".
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в мире, сербия, владимир чижов, евросоюз, косово, россия, украина
В мире, Сербия, Владимир Чижов, Евросоюз, Косово, Россия, Украина
Чижов спрогнозировал усиление давления Запада на Сербию по признанию Косово
Экс-постпред при ЕС Чижов спрогнозировал усиление давления Запада на Сербию по Косово