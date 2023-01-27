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В Индонезии у туриста из Польши обнаружили коронавирус "кракен"

В Индонезии у туриста из Польши обнаружили коронавирус "кракен" - РИА Новости, 27.01.2023

В Индонезии у туриста из Польши обнаружили коронавирус "кракен"

В Индонезии обнаружен первый случай заболевания субвариантом коронавируса "кракен" (XBB.1.5), его нашли у польского туриста во время посещения города Баликпапан РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:53

2023-01-27T16:53

2023-01-27T16:53

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Индонезии обнаружен первый случай заболевания субвариантом коронавируса "кракен" (XBB.1.5), его нашли у польского туриста во время посещения города Баликпапан в провинции Восточный Калимантан, сообщило министерство здравоохранения страны. "Пока что в Индонезии был зарегистрирован только один случай субварианта "кракен", - заявила глава отдела министерства по связям с общественностью Сити Надя Тармизи, ее слова приводит местное агентство ANTARA. Турист прибыл в Джакарту 6 января 2023 года, а на следующей неделе направился в Баликпапан. При этом гражданин Польши посетил и другие города в стране, отметили в министерстве. Когда же поляк в минувшие выходные собирался сесть на корабль, результат его ПЦР-теста уже был положительным. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период с 22 октября 2022 года по 11 января 2023 года в 38 странах было зарегистрировано 5288 случаев ХВВ 1.5. Большинство (82,2 процента) выявлено в США. Считается, что XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые бы могли делать его более опасным, чем другие субварианты. Тем не менее, по сравнению с предыдущими видами "кракен" наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызывать серьезные заболевания у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

https://ria.ru/20230126/covid-19-1847479964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, индонезия, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19