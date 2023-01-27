https://ria.ru/20230127/konfiskatsiya-1847852928.html

Эксперт оценил риск конфискации российских активов Евросоюзом

Эксперт оценил риск конфискации российских активов Евросоюзом - РИА Новости, 27.01.2023

Эксперт оценил риск конфискации российских активов Евросоюзом

У идеи передачи замороженных активов РФ Украине много сторонников в ЕС, однако, помимо сложных юридических вопросов, это может нести риски для репутации... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:39

2023-01-27T13:39

2023-01-27T13:39

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. У идеи передачи замороженных активов РФ Украине много сторонников в ЕС, однако, помимо сложных юридических вопросов, это может нести риски для репутации европейских стран, заявил РИА Новости эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов Жиль-Эммануэль Жаке. В минувшую среду постпреды стран ЕС обсудили в Брюсселе возможность "использования" российских активов на восстановление Украины. Источник в Совете ЕС по итогам заседания сообщил РИА Новости, что пока только идет обсуждение "сложных правовых вопросов", связанных с идеей такого "использования", такие дискуссии будут продолжены. Он подчеркнул, что обсуждение использования активов идет как с точки зрения европейского законодательства, так и международного права, "учитывая международную озабоченность этой темой". В то же время, агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники рассказало, что юридическая служба ЕС проинформировала страны союза о возможности временно задействовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского ЦБ для восстановления Украины. Согласно позиции юристов ЕС, план является осуществимым с правовой точки зрения при условии, что активы не будут экспроприированы. Эти условия означают, что основная сумма заимствования и проценты будут в определенный момент возвращены России. Агентство отмечает, что представители G7 и ЕС заявили об отсутствии четких юридических оснований для простого ареста российских активов. Вместо этого в качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения этих средств с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины. "С осени прошлого в ЕС раздавались голоса в поддержку идеи передачи Киеву замороженных средств Центрального банка России", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что Еврокомиссия выступала за использование части этих активов, в частности, с помощью создания специального международного трибунала. "Однако передача средств на тот момент оказалась невозможной по правовым причинам", - сказал эксперт. По его словам, такую идею поддерживали и представители журналистских и исследовательских кругов в Брюсселе и в Вашингтоне. Однако против этого предложения выступила министр финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что передача российских активов Украине была бы незаконна с точки зрения американского права. Он также отметил, что в начале этого года соответствующее законодательство начала разрабатывать Эстония. "Но учитывая, что такие меры могут нарушать международное право или, в более широком смысле, понятие верховенства закона, и затронуть доверие инвесторов или иностранных экономических операторов по отношению к ЕС и его государствам-членам, МИД и минюст Эстонии указали на необходимость учреждения международного специального трибунала", - пояснил Жиль-Эммануэль Жаке. Он добавил, что такой "трибунал" должен создать юридические и политические предпосылки для передачи замороженных средств. "Европейская комиссия также придерживается подобного подхода, поскольку осознает, что в международном праве только экстраординарный прецедент может служить оправданием для подобной меры, которая затронет доверие иностранных государств к экономической и финансовой системе ЕС", - сказал он. "Создание международного специального трибунала и то обоснование, которое он может предоставить для конфискации и передачи иностранных государственных авуаров, в дальнейшем может использоваться США и Европейским союзом в качестве прецедента не только против российского правительства, но и правительств других государств, находящихся в конфликте с Западом", - также полагает Жаке.Он подчеркнул, что "против такого трибунала будут выступать многие государства, так как в нем могут увидеть политический инструмент".Собеседник агентства пояснил, что многие видят в этом прецедент, который в будущем может быть использован против стран, находящихся в конфликте с Западом.Кроме того, по его мнению, правомерность создания Западом специального международного трибунала, его реальная компетенция вызывают вопросы, так как конфликты, инициированные западными государствами, так и не стали предметом судебных разбирательств. "Вопрос легитимности и непредвзятости международного специального трибунала стоял бы менее остро, если бы все государства, повинные в нарушениях международного права, военных преступлениях или преступлениях против человечности, предстали бы в свое время перед судом за свои деяния", - сказал собеседник агентства.В качестве примера таких действий Жаке привел вторжение США и союзников в Ирак в 2003 году, оккупацию севера Сирии американскими и турецкими войсками, а также последствия односторонних санкций для населения Кубы, Ирака, Венесуэлы или Ирана.Он напомнил, что в Африке многие считают Международный уголовный суд ангажированным и слишком тесно связанным с интересами западных государств.Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб". Европарламент 19 января на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов РФ "для репараций" Украине. В апреле прошлого года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20230120/aktivy-1846242731.html

https://ria.ru/20221130/aktivy-1835320645.html

https://ria.ru/20221130/aktivy-1835337645.html

https://ria.ru/20230123/aktivy-1846738076.html

https://ria.ru/20230119/aktivy-1846072584.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, евросоюз, россия