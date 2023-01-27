https://ria.ru/20230127/kirgiziya-1847778741.html

Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ

Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ - РИА Новости, 27.01.2023

Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ

Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации границы и обменялись ратификационными грамотами, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:40

2023-01-27T10:40

2023-01-27T11:54

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БИШКЕК, 27 янв — РИА Новости. Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации границы и обменялись ратификационными грамотами, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров. Жапаров подчеркнул, что сотрудничество с Узбекистаном — одно из приоритетных направлений киргизской внешней политики. "Мы сегодня также подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Узбекистаном", — добавил он.Жапаров также предложил своему коллеге подписать договор о союзнических отношениях двух стран.

https://ria.ru/20230127/soyuz-1847789029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, узбекистан, киргизия, бишкек, шавкат мирзиеев, садыр жапаров