https://ria.ru/20230127/kirgiziya-1847778741.html
Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ
Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ - РИА Новости, 27.01.2023
Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ
Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации границы и обменялись ратификационными грамотами, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:40
2023-01-27T10:40
2023-01-27T11:54
в мире
узбекистан
киргизия
бишкек
шавкат мирзиеев
садыр жапаров
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БИШКЕК, 27 янв — РИА Новости. Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации границы и обменялись ратификационными грамотами, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров. Жапаров подчеркнул, что сотрудничество с Узбекистаном — одно из приоритетных направлений киргизской внешней политики. "Мы сегодня также подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Узбекистаном", — добавил он.Жапаров также предложил своему коллеге подписать договор о союзнических отношениях двух стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, киргизия, бишкек, шавкат мирзиеев, садыр жапаров
В мире, Узбекистан, Киргизия, Бишкек, Шавкат Мирзиеев, Садыр Жапаров
10:40 27.01.2023 (обновлено: 11:54 27.01.2023)
Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ
Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ и обменялись ратификационными грамотами
БИШКЕК, 27 янв — РИА Новости. Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации границы и обменялись ратификационными грамотами, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров.
"Таким образом мы поставили точку в вопросе границ", — заявил глава государства по итогам встречи с лидером соседней республики Шавкатом Мирзиеевым, который находится в Бишкеке с государственным визитом.
Жапаров подчеркнул, что сотрудничество с Узбекистаном — одно из приоритетных направлений киргизской внешней политики.
"Мы сегодня также подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Узбекистаном", — добавил он.
Жапаров также предложил своему коллеге подписать договор о союзнических отношениях двух стран.