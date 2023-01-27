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Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ - РИА Новости, 27.01.2023
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Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ
Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ - РИА Новости, 27.01.2023
Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ
Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации границы и обменялись ратификационными грамотами, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:40
2023-01-27T11:54
в мире
узбекистан
киргизия
бишкек
шавкат мирзиеев
садыр жапаров
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БИШКЕК, 27 янв — РИА Новости. Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации границы и обменялись ратификационными грамотами, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров. Жапаров подчеркнул, что сотрудничество с Узбекистаном — одно из приоритетных направлений киргизской внешней политики. "Мы сегодня также подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Узбекистаном", — добавил он.Жапаров также предложил своему коллеге подписать договор о союзнических отношениях двух стран.
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в мире, узбекистан, киргизия, бишкек, шавкат мирзиеев, садыр жапаров
В мире, Узбекистан, Киргизия, Бишкек, Шавкат Мирзиеев, Садыр Жапаров
10:40 27.01.2023 (обновлено: 11:54 27.01.2023)
 
Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ

Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ и обменялись ратификационными грамотами

© Sputnik / Эмиль СадыровПограничная вышка в Киргизии
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Sputnik / Эмиль Садыров
Пограничная вышка в Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 27 янв — РИА Новости. Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации границы и обменялись ратификационными грамотами, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Таким образом мы поставили точку в вопросе границ", — заявил глава государства по итогам встречи с лидером соседней республики Шавкатом Мирзиеевым, который находится в Бишкеке с государственным визитом.

Жапаров подчеркнул, что сотрудничество с Узбекистаном — одно из приоритетных направлений киргизской внешней политики.
"Мы сегодня также подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Узбекистаном", — добавил он.
Жапаров также предложил своему коллеге подписать договор о союзнических отношениях двух стран.
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 11:03
Киргизия предложила Узбекистану союзнические отношения
 
В миреУзбекистанКиргизияБишкекШавкат МирзиеевСадыр Жапаров
 
 
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