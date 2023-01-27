https://ria.ru/20230127/kholokost-1847776491.html

Володин призвал сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась

Володин призвал сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась - РИА Новости, 27.01.2023

Володин призвал сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в день памяти жертв Холокоста заявил, что необходимо сделать все, чтобы трагедия не повторилась. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:33

2023-01-27T10:33

2023-01-27T10:33

вячеслав володин

госдума рф

общество

холокост

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в день памяти жертв Холокоста заявил, что необходимо сделать все, чтобы трагедия не повторилась. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советская армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шесть миллионов евреев были уничтожены фашистами во время Холокоста, такому преступлению нет оправдания, отметил Володин. "Холокост - одно из самых чудовищных преступлений в истории… Важно помнить правду о тех страшных событиях, хранить память обо всех, кто погиб за освобождение мира от коричневой чумы… Нам необходимо сделать все, чтобы трагедия не повторилась", - заявил Володин, его слова приводит сайт Госдумы. На Украине, в Прибалтике, в других странах Европы "нацисты поднимают голову", также отметил он. "Их пособники снова пытаются переписать историю, отрицать Холокост, поставить под сомнение решающую роль советской армии в победе над фашизмом, разрушают памятники и могилы отдавших свою жизнь за свободу Европы", - рассказал политик.

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847283478.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, госдума рф, общество, холокост