Володин призвал сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась
Спикер Госдумы Володин: необходимо сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в день памяти жертв Холокоста заявил, что необходимо сделать все, чтобы трагедия не повторилась.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советская армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Шесть миллионов евреев были уничтожены фашистами во время Холокоста, такому преступлению нет оправдания, отметил Володин.
"Холокост - одно из самых чудовищных преступлений в истории… Важно помнить правду о тех страшных событиях, хранить память обо всех, кто погиб за освобождение мира от коричневой чумы… Нам необходимо сделать все, чтобы трагедия не повторилась", - заявил Володин, его слова приводит сайт Госдумы.
Вчера, 02:07Международный день памяти жертв Холокоста
На Украине, в Прибалтике, в других странах Европы "нацисты поднимают голову", также отметил он.
"Их пособники снова пытаются переписать историю, отрицать Холокост, поставить под сомнение решающую роль советской армии в победе над фашизмом, разрушают памятники и могилы отдавших свою жизнь за свободу Европы", - рассказал политик.