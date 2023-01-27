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Володин призвал сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась - РИА Новости, 27.01.2023
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Володин призвал сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась
Володин призвал сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась - РИА Новости, 27.01.2023
Володин призвал сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в день памяти жертв Холокоста заявил, что необходимо сделать все, чтобы трагедия не повторилась. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:33
2023-01-27T10:33
вячеслав володин
госдума рф
общество
холокост
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в день памяти жертв Холокоста заявил, что необходимо сделать все, чтобы трагедия не повторилась. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советская армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шесть миллионов евреев были уничтожены фашистами во время Холокоста, такому преступлению нет оправдания, отметил Володин. "Холокост - одно из самых чудовищных преступлений в истории… Важно помнить правду о тех страшных событиях, хранить память обо всех, кто погиб за освобождение мира от коричневой чумы… Нам необходимо сделать все, чтобы трагедия не повторилась", - заявил Володин, его слова приводит сайт Госдумы. На Украине, в Прибалтике, в других странах Европы "нацисты поднимают голову", также отметил он. "Их пособники снова пытаются переписать историю, отрицать Холокост, поставить под сомнение решающую роль советской армии в победе над фашизмом, разрушают памятники и могилы отдавших свою жизнь за свободу Европы", - рассказал политик.
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вячеслав володин, госдума рф, общество, холокост
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, Холокост
10:33 27.01.2023
 
Володин призвал сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась

Спикер Госдумы Володин: необходимо сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в день памяти жертв Холокоста заявил, что необходимо сделать все, чтобы трагедия не повторилась.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советская армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Шесть миллионов евреев были уничтожены фашистами во время Холокоста, такому преступлению нет оправдания, отметил Володин.
"Холокост - одно из самых чудовищных преступлений в истории… Важно помнить правду о тех страшных событиях, хранить память обо всех, кто погиб за освобождение мира от коричневой чумы… Нам необходимо сделать все, чтобы трагедия не повторилась", - заявил Володин, его слова приводит сайт Госдумы.
Посетитель во время осмотра экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 02:07
Международный день памяти жертв Холокоста
На Украине, в Прибалтике, в других странах Европы "нацисты поднимают голову", также отметил он.
"Их пособники снова пытаются переписать историю, отрицать Холокост, поставить под сомнение решающую роль советской армии в победе над фашизмом, разрушают памятники и могилы отдавших свою жизнь за свободу Европы", - рассказал политик.
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФОбществоХолокост
 
 
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