https://ria.ru/20230127/khab-1847834897.html

В Польше открыли логистический хаб для помощи энергосистеме Украины

В Польше открыли логистический хаб для помощи энергосистеме Украины - РИА Новости, 27.01.2023

В Польше открыли логистический хаб для помощи энергосистеме Украины

В Польше открыли логистический хаб, который будет использоваться для доставки на Украину электрогенераторов, на приобретение которых ЕС выделил 114 миллионов... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:57

2023-01-27T12:57

2023-01-27T12:57

в мире

польша

евросоюз

украина

электричество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Польше открыли логистический хаб, который будет использоваться для доставки на Украину электрогенераторов, на приобретение которых ЕС выделил 114 миллионов евро, сообщает в пятницу телеканал 5.ua. По информации издания "Украинская правда", новый энергетический хаб ЕС rescEU будет служить логистическим центром для предоставления экстренной энергетической помощи Украине, о чем ранее сообщалось в пресс-релизе Европейской службы внешних дел. Отмечается, что хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь украинской стороне, тогда как ЕС будет полностью финансировать ее транспортировку. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки.

https://ria.ru/20230126/elektrostantsiya-1847553675.html

польша

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, евросоюз, украина, электричество