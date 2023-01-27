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В Польше открыли логистический хаб для помощи энергосистеме Украины - РИА Новости, 27.01.2023
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В Польше открыли логистический хаб для помощи энергосистеме Украины
В Польше открыли логистический хаб для помощи энергосистеме Украины - РИА Новости, 27.01.2023
В Польше открыли логистический хаб для помощи энергосистеме Украины
В Польше открыли логистический хаб, который будет использоваться для доставки на Украину электрогенераторов, на приобретение которых ЕС выделил 114 миллионов... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:57
2023-01-27T12:57
в мире
польша
евросоюз
украина
электричество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Польше открыли логистический хаб, который будет использоваться для доставки на Украину электрогенераторов, на приобретение которых ЕС выделил 114 миллионов евро, сообщает в пятницу телеканал 5.ua. По информации издания "Украинская правда", новый энергетический хаб ЕС rescEU будет служить логистическим центром для предоставления экстренной энергетической помощи Украине, о чем ранее сообщалось в пресс-релизе Европейской службы внешних дел. Отмечается, что хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь украинской стороне, тогда как ЕС будет полностью финансировать ее транспортировку. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки.
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в мире, польша, евросоюз, украина, электричество
В мире, Польша, Евросоюз, Украина, Электричество
12:57 27.01.2023
 
В Польше открыли логистический хаб для помощи энергосистеме Украины

Евросоюз открыл в Польше логистический хаб для экстренной помощи энергосистеме Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Польше открыли логистический хаб, который будет использоваться для доставки на Украину электрогенераторов, на приобретение которых ЕС выделил 114 миллионов евро, сообщает в пятницу телеканал 5.ua.
"ЕС открыл в Польше энергетический хаб для предоставления экстренной помощи Украине. Выделено уже 114 миллионов евро на приобретение генераторов для хаба. На первом этапе на Украину будет доставлена 1000 новых генераторов", - сообщает телеканал в Telegram-канале.
По информации издания "Украинская правда", новый энергетический хаб ЕС rescEU будет служить логистическим центром для предоставления экстренной энергетической помощи Украине, о чем ранее сообщалось в пресс-релизе Европейской службы внешних дел. Отмечается, что хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь украинской стороне, тогда как ЕС будет полностью финансировать ее транспортировку.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки.
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