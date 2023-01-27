Рейтинг@Mail.ru
Фонд Кадырова передал ветеранам в Херсонской области гумпомощь - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/kadyrov-1847737212.html
Фонд Кадырова передал ветеранам в Херсонской области гумпомощь
Фонд Кадырова передал ветеранам в Херсонской области гумпомощь - РИА Новости, 27.01.2023
Фонд Кадырова передал ветеранам в Херсонской области гумпомощь
Двадцать три ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Херсонской области, получили продовольственные наборы и по 10 тысяч рублей от регионального... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T00:38
2023-01-27T00:39
херсонская область
запорожская область
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 27 янв – РИА Новости. Двадцать три ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Херсонской области, получили продовольственные наборы и по 10 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "По решению... Президента РОФ Аймани Несиевны, 23 ветерана получили продуктовые наборы, в которые входят подсолнечное масло, различные фрукты и овощи, мука, консервы, гречка, макаронные изделия. Кроме того, им также была передана материальная помощь в размере 10 тысяч рублей каждому", - написал Кадыров в телеграм-канале. Он также сообщил, что гумпомощь ветеранам Великой Отечественной войны передал представитель главы Чечни в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов и поблагодарил его "за участие в благотворительной деятельности".
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , запорожская область, рамзан кадыров
Херсонская область , Запорожская область, Рамзан Кадыров
00:38 27.01.2023 (обновлено: 00:39 27.01.2023)
 
Фонд Кадырова передал ветеранам в Херсонской области гумпомощь

Фонд Кадырова передал ветеранам Великой Отечественной войны в Херсонской области гумпомощь

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкКадыров
Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 27 янв – РИА Новости. Двадцать три ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Херсонской области, получили продовольственные наборы и по 10 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"По решению... Президента РОФ Аймани Несиевны, 23 ветерана получили продуктовые наборы, в которые входят подсолнечное масло, различные фрукты и овощи, мука, консервы, гречка, макаронные изделия. Кроме того, им также была передана материальная помощь в размере 10 тысяч рублей каждому", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Он также сообщил, что гумпомощь ветеранам Великой Отечественной войны передал представитель главы Чечни в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов и поблагодарил его "за участие в благотворительной деятельности".
 
Херсонская областьЗапорожская областьРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала