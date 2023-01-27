https://ria.ru/20230127/kadyrov-1847737212.html
Фонд Кадырова передал ветеранам в Херсонской области гумпомощь
Фонд Кадырова передал ветеранам в Херсонской области гумпомощь - РИА Новости, 27.01.2023
Фонд Кадырова передал ветеранам в Херсонской области гумпомощь
Двадцать три ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Херсонской области, получили продовольственные наборы и по 10 тысяч рублей от регионального... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T00:38
2023-01-27T00:38
2023-01-27T00:39
херсонская область
запорожская область
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 27 янв – РИА Новости. Двадцать три ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Херсонской области, получили продовольственные наборы и по 10 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "По решению... Президента РОФ Аймани Несиевны, 23 ветерана получили продуктовые наборы, в которые входят подсолнечное масло, различные фрукты и овощи, мука, консервы, гречка, макаронные изделия. Кроме того, им также была передана материальная помощь в размере 10 тысяч рублей каждому", - написал Кадыров в телеграм-канале. Он также сообщил, что гумпомощь ветеранам Великой Отечественной войны передал представитель главы Чечни в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов и поблагодарил его "за участие в благотворительной деятельности".
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , запорожская область, рамзан кадыров
Херсонская область , Запорожская область, Рамзан Кадыров
00:38 27.01.2023 (обновлено: 00:39 27.01.2023)
Фонд Кадырова передал ветеранам в Херсонской области гумпомощь
Фонд Кадырова передал ветеранам Великой Отечественной войны в Херсонской области гумпомощь