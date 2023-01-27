https://ria.ru/20230127/kadyrov-1847737212.html

Фонд Кадырова передал ветеранам в Херсонской области гумпомощь

Фонд Кадырова передал ветеранам в Херсонской области гумпомощь - РИА Новости, 27.01.2023

Фонд Кадырова передал ветеранам в Херсонской области гумпомощь

Двадцать три ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Херсонской области, получили продовольственные наборы и по 10 тысяч рублей от регионального... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T00:38

2023-01-27T00:38

2023-01-27T00:39

херсонская область

запорожская область

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 27 янв – РИА Новости. Двадцать три ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Херсонской области, получили продовольственные наборы и по 10 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "По решению... Президента РОФ Аймани Несиевны, 23 ветерана получили продуктовые наборы, в которые входят подсолнечное масло, различные фрукты и овощи, мука, консервы, гречка, макаронные изделия. Кроме того, им также была передана материальная помощь в размере 10 тысяч рублей каждому", - написал Кадыров в телеграм-канале. Он также сообщил, что гумпомощь ветеранам Великой Отечественной войны передал представитель главы Чечни в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов и поблагодарил его "за участие в благотворительной деятельности".

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , запорожская область, рамзан кадыров