02:06 27.01.2023 (обновлено: 04:08 27.01.2023)
Джонсон поспорил с украинской журналисткой, оскорбившей россиян
Джонсон напомнил журналистке с Украины о жертвах русского народа в Великую Отечественную
© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон осадил украинскую журналистку, сравнившую россиян с нацистами. В эфире телеканала "Рада" политик напомнил, что народы России и Украины понесли большие потери во время Великой Отечественной войны.
"Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов", - сказал Джонсон в ходе визита в Киев в конце января.
Он добавил, что потери коснулись и украинцев.
Борис Джонсон, будучи на посту премьер-министра Великобритании, выступал за активное снабжение Украины оружием, предлагал запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.
В августе в Киеве табличку с именем Бориса Джонсона открыли на "Алее смелости", а компания "Украинские железные дороги" выдала Джонсону, прибывшему с визитом по железной дороге, карту лояльности как постоянному пассажиру. Кроме того, казацкая община Чернигова приняла решение о посвящении Джонсона в казаки под именем Борис Чуприна (укр. "Чуб, шевелюра"), а Львовский национальный университет имени Ивана Франко в октябре присвоил Джонсону степень почетного доктора.