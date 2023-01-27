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Джонсон поспорил с украинской журналисткой, оскорбившей россиян - РИА Новости, 27.01.2023
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Джонсон поспорил с украинской журналисткой, оскорбившей россиян
Джонсон поспорил с украинской журналисткой, оскорбившей россиян - РИА Новости, 27.01.2023
Джонсон поспорил с украинской журналисткой, оскорбившей россиян
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон осадил украинскую журналистку, сравнившую россиян с нацистами. В эфире телеканала "Рада" политик напомнил, что народы... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T02:06
2023-01-27T04:08
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон осадил украинскую журналистку, сравнившую россиян с нацистами. В эфире телеканала "Рада" политик напомнил, что народы России и Украины понесли большие потери во время Великой Отечественной войны.Он добавил, что потери коснулись и украинцев.Борис Джонсон, будучи на посту премьер-министра Великобритании, выступал за активное снабжение Украины оружием, предлагал запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.В августе в Киеве табличку с именем Бориса Джонсона открыли на "Алее смелости", а компания "Украинские железные дороги" выдала Джонсону, прибывшему с визитом по железной дороге, карту лояльности как постоянному пассажиру. Кроме того, казацкая община Чернигова приняла решение о посвящении Джонсона в казаки под именем Борис Чуприна (укр. "Чуб, шевелюра"), а Львовский национальный университет имени Ивана Франко в октябре присвоил Джонсону степень почетного доктора.
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в мире, великобритания, украина, ссср, россия, борис джонсон
В мире, Великобритания, Украина, СССР, Россия, Борис Джонсон
02:06 27.01.2023 (обновлено: 04:08 27.01.2023)
 
Джонсон поспорил с украинской журналисткой, оскорбившей россиян

Джонсон напомнил журналистке с Украины о жертвах русского народа в Великую Отечественную

© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон осадил украинскую журналистку, сравнившую россиян с нацистами. В эфире телеканала "Рада" политик напомнил, что народы России и Украины понесли большие потери во время Великой Отечественной войны.
"Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов", - сказал Джонсон в ходе визита в Киев в конце января.
Он добавил, что потери коснулись и украинцев.
Борис Джонсон, будучи на посту премьер-министра Великобритании, выступал за активное снабжение Украины оружием, предлагал запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.
Борис Джонсон во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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В августе в Киеве табличку с именем Бориса Джонсона открыли на "Алее смелости", а компания "Украинские железные дороги" выдала Джонсону, прибывшему с визитом по железной дороге, карту лояльности как постоянному пассажиру. Кроме того, казацкая община Чернигова приняла решение о посвящении Джонсона в казаки под именем Борис Чуприна (укр. "Чуб, шевелюра"), а Львовский национальный университет имени Ивана Франко в октябре присвоил Джонсону степень почетного доктора.
 
В миреВеликобританияУкраинаСССРРоссияБорис Джонсон
 
 
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