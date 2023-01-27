https://ria.ru/20230127/istoriya-1847741487.html

Джонсон поспорил с украинской журналисткой, оскорбившей россиян

Джонсон поспорил с украинской журналисткой, оскорбившей россиян - РИА Новости, 27.01.2023

Джонсон поспорил с украинской журналисткой, оскорбившей россиян

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон осадил украинскую журналистку, сравнившую россиян с нацистами. В эфире телеканала "Рада" политик напомнил, что народы... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T02:06

2023-01-27T02:06

2023-01-27T04:08

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон осадил украинскую журналистку, сравнившую россиян с нацистами. В эфире телеканала "Рада" политик напомнил, что народы России и Украины понесли большие потери во время Великой Отечественной войны.Он добавил, что потери коснулись и украинцев.Борис Джонсон, будучи на посту премьер-министра Великобритании, выступал за активное снабжение Украины оружием, предлагал запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.В августе в Киеве табличку с именем Бориса Джонсона открыли на "Алее смелости", а компания "Украинские железные дороги" выдала Джонсону, прибывшему с визитом по железной дороге, карту лояльности как постоянному пассажиру. Кроме того, казацкая община Чернигова приняла решение о посвящении Джонсона в казаки под именем Борис Чуприна (укр. "Чуб, шевелюра"), а Львовский национальный университет имени Ивана Франко в октябре присвоил Джонсону степень почетного доктора.

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847091736.html

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