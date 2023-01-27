https://ria.ru/20230127/investory-1847815301.html
Ефимов: в 2022 году в городских торгах участвовали 68 тысяч инвесторов
Ефимов: в 2022 году в городских торгах участвовали 68 тысяч инвесторов - РИА Новости, 27.01.2023
Ефимов: в 2022 году в городских торгах участвовали 68 тысяч инвесторов
В городских торгах по продаже и аренде московских объектов недвижимости в 2022 году приняли участие почти 68 тысяч инвесторов, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:17
2023-01-27T12:17
2023-01-27T12:17
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
капремонт в москве
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В городских торгах по продаже и аренде московских объектов недвижимости в 2022 году приняли участие почти 68 тысяч инвесторов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что реализация объектов коммерческого назначения способствует развитию инфраструктуры города и одновременно помогает предпринимателям вести бизнес в столице.Отмечается, что наиболее популярными стали торги по машино-местам: было реализовано 6,6 тысячи таких объектов. Также торги прошли по 944 нежилым помещениям, по 131 земельному участку и по 104 нестационарным объектам, это тележки по продаже мороженого, кукурузы, выпечки и напитков, пункты проката оборудования в парках, киоски и павильоны под сезонные торговые объекты.Больше всего объектов недвижимости было реализовано в Зеленограде (979), а также на юго-востоке (951) и юго-западе столицы (926). Торги по 157 объектам состоялись в Новой Москве. Отмечается, что наиболее активными участниками городских торгов в прошлом году стали физические лица (67,3% от общего числа претендентов), индивидуальные предприниматели (18,5%) и юридические лица (14,2%).
https://ria.ru/20230119/promzona-1845879810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, капремонт в москве
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Капремонт в Москве
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В городских торгах по продаже и аренде московских объектов недвижимости в 2022 году приняли участие почти 68 тысяч инвесторов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что реализация объектов коммерческого назначения способствует развитию инфраструктуры города и одновременно помогает предпринимателям вести бизнес в столице.
"В прошлом году в городе состоялись торги по продаже 10,3 тысячи зданий, помещений, машино-мест и другого имущества, а также по аренде 343 объектов. Еще по 104 лотам столица реализовала права на размещение некапитальных объектов и ведение торговой деятельности. В среднем за каждый лот конкурировали более шести претендентов, всего в торгах приняли участие 67,5 тысячи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей столицы", - сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что наиболее популярными стали торги по машино-местам: было реализовано 6,6 тысячи таких объектов. Также торги прошли по 944 нежилым помещениям, по 131 земельному участку и по 104 нестационарным объектам, это тележки по продаже мороженого, кукурузы, выпечки и напитков, пункты проката оборудования в парках, киоски и павильоны под сезонные торговые объекты.
Больше всего объектов недвижимости было реализовано в Зеленограде
(979), а также на юго-востоке (951) и юго-западе столицы (926). Торги по 157 объектам состоялись в Новой Москве
. Отмечается, что наиболее активными участниками городских торгов в прошлом году стали физические лица (67,3% от общего числа претендентов), индивидуальные предприниматели (18,5%) и юридические лица (14,2%).