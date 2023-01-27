https://ria.ru/20230127/investory-1847815301.html

Ефимов: в 2022 году в городских торгах участвовали 68 тысяч инвесторов

Ефимов: в 2022 году в городских торгах участвовали 68 тысяч инвесторов - РИА Новости, 27.01.2023

Ефимов: в 2022 году в городских торгах участвовали 68 тысяч инвесторов

В городских торгах по продаже и аренде московских объектов недвижимости в 2022 году приняли участие почти 68 тысяч инвесторов, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:17

2023-01-27T12:17

2023-01-27T12:17

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

капремонт в москве

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В городских торгах по продаже и аренде московских объектов недвижимости в 2022 году приняли участие почти 68 тысяч инвесторов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что реализация объектов коммерческого назначения способствует развитию инфраструктуры города и одновременно помогает предпринимателям вести бизнес в столице.Отмечается, что наиболее популярными стали торги по машино-местам: было реализовано 6,6 тысячи таких объектов. Также торги прошли по 944 нежилым помещениям, по 131 земельному участку и по 104 нестационарным объектам, это тележки по продаже мороженого, кукурузы, выпечки и напитков, пункты проката оборудования в парках, киоски и павильоны под сезонные торговые объекты.Больше всего объектов недвижимости было реализовано в Зеленограде (979), а также на юго-востоке (951) и юго-западе столицы (926). Торги по 157 объектам состоялись в Новой Москве. Отмечается, что наиболее активными участниками городских торгов в прошлом году стали физические лица (67,3% от общего числа претендентов), индивидуальные предприниматели (18,5%) и юридические лица (14,2%).

https://ria.ru/20230119/promzona-1845879810.html

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, капремонт в москве