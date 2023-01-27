https://ria.ru/20230127/investitsii-1847989695.html

Путин поручил увеличить инвестиции в акционерный капитал на финрынке

Путин поручил увеличить инвестиции в акционерный капитал на финрынке - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил увеличить инвестиции в акционерный капитал на финрынке

Президент России Владимир Путин поручил в 2023 году увеличить инвестиции в акционерный капитал на финансовом рынке, в том числе по инфраструктурным и... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:36

2023-01-27T18:36

2023-01-27T18:36

экономика

россия

михаил мишустин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822783833_0:30:2188:1260_1920x0_80_0_0_c6c447a37487f3b4f3829ef7cc84f14a.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2023 году увеличить инвестиции в акционерный капитал на финансовом рынке, в том числе по инфраструктурным и производственным проектам, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание:... достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей... увеличение на финансовом рынке объема инвестиций в акционерный капитал, в том числе в рамках реализации инфраструктурных и производственных проектов, а также в быстрорастущие высокотехнологичные компании", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения – премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20230127/investitsii-1847982968.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), владимир путин