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Путин поручил увеличить инвестиции в акционерный капитал на финрынке - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин поручил увеличить инвестиции в акционерный капитал на финрынке
Путин поручил увеличить инвестиции в акционерный капитал на финрынке - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил увеличить инвестиции в акционерный капитал на финрынке
Президент России Владимир Путин поручил в 2023 году увеличить инвестиции в акционерный капитал на финансовом рынке, в том числе по инфраструктурным и... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:36
2023-01-27T18:36
экономика
россия
михаил мишустин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2023 году увеличить инвестиции в акционерный капитал на финансовом рынке, в том числе по инфраструктурным и производственным проектам, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание:... достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей... увеличение на финансовом рынке объема инвестиций в акционерный капитал, в том числе в рамках реализации инфраструктурных и производственных проектов, а также в быстрорастущие высокотехнологичные компании", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения – премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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экономика, россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин
18:36 27.01.2023
 
Путин поручил увеличить инвестиции в акционерный капитал на финрынке

Путин поручил увеличить инвестиции в акционерный капитал на финрынке в 2023 году

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2023 году увеличить инвестиции в акционерный капитал на финансовом рынке, в том числе по инфраструктурным и производственным проектам, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание:... достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей... увеличение на финансовом рынке объема инвестиций в акционерный капитал, в том числе в рамках реализации инфраструктурных и производственных проектов, а также в быстрорастущие высокотехнологичные компании", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения – премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 18:16
Путин поручил увеличить объем долгосрочных сбережений и приток инвестиций
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир Путин
 
 
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