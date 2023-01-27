https://ria.ru/20230127/investitsii-1847982968.html

Путин поручил увеличить объем долгосрочных сбережений и приток инвестиций

Путин поручил увеличить объем долгосрочных сбережений и приток инвестиций - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил увеличить объем долгосрочных сбережений и приток инвестиций

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ в 2023 году увеличить объем долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:16

2023-01-27T18:16

2023-01-27T19:18

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ в 2023 году увеличить объем долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание: ...б) достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: ...увеличение объема долгосрочных сбережений и притока инвестиций на финансовый рынок", - говорится в сообщении.Срок представления доклада - до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные - председатель кабмина Михаил Мишустин, власти субъектов РФ и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20230126/arktika-1847520535.html

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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)