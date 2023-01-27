21:40 27.01.2023 (обновлено: 21:41 27.01.2023)
Минюст внес две организации в реестр иноагентов
Минюст внес в реестр иноагентов ООО "Философия ненасилия" и Фонд развития цифровых прав
Здание министерства юстиции России. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов ООО "Философия ненасилия"* и Фонд развития цифровых прав*, сообщается на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены общество с ограниченной ответственностью "Философия ненасилия"* и Фонд развития цифровых прав*". Указанные юридические лица были учреждены лицами, ранее включенными в реестр, Колесниковым А. В.** и общественной организацией "Роскомсвобода"*, - говорится в сообщении.
Уточняется, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов или участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
* Организация, выполняющая функции иноагента.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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