https://ria.ru/20230127/inoagenty-1848024797.html

Минюст внес две организации в реестр иноагентов

Минюст внес две организации в реестр иноагентов - РИА Новости, 27.01.2023

Минюст внес две организации в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов ООО "Философия ненасилия"* и Фонд развития цифровых прав*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T21:40

2023-01-27T21:40

2023-01-27T21:41

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов ООО "Философия ненасилия"* и Фонд развития цифровых прав*, сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов или участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.* Организация, выполняющая функции иноагента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230120/inoagenty-1846207252.html

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россия, министерство юстиции рф (минюст россии)