https://ria.ru/20230127/gum-katok-1847926390.html

ГУМ-Каток приглашает на мастер-классы по хоккею и фигурному катанию

ГУМ-Каток приглашает на мастер-классы по хоккею и фигурному катанию - РИА Новости, 27.01.2023

ГУМ-Каток приглашает на мастер-классы по хоккею и фигурному катанию

ГУМ-Каток приглашает в январе и феврале на бесплатные мастер-классы по хоккею и фигурному катанию. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:51

2023-01-27T15:51

2023-01-27T15:51

москва

гум

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ГУМ-Каток приглашает в январе и феврале на бесплатные мастер-классы по хоккею и фигурному катанию.Каждую субботу в 9:00 на катке проходят мастер классы с хоккейной академией "Буран". Во время занятий каждый участник сможет освоить новые приемы и применить их позже на практике, играя с друзьями. Мы создадим атмосферу настоящей игры во дворе, только в нашем случае, во дворе Красной площади. Игра у стен Кремля, в самом центре страны должна придать нашей игре особый азарт!Амбассадор проекта – Игорь Мусатов, воспитанник хоккейной школы московского "Спартака", серебряный призер молодёжного чемпионата мира 2007 года в составе молодёжной сборной России, двукратный серебряный призер Континентальной хоккейной лиги Кубка Гагарина, победитель Еврохоккей-тура (Кубок Карьяла) в составе национальной сборной РФ, обладатель международного Кубка Шпенглера в составе ХК "Салават Юлаев", игрок национальной сборной России, сыгравший за неё более 74 матчей.Мастер-классы пройдут 28 января, а также 4, 11, 18 и 25 февраля.Каждое воскресенье в 9:00 на Красной площади проходят бесплатные мастер-классы по фигурному катанию с участием ведущего тренера школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной Дарьи Тимошенко.Воспитанница армейской школы фигурного катания ЦСКА является чемпионкой мира среди юниоров, бронзовым призёром всемирной Универсиады, участницей чемпионатов Европы и мира. 12 лет Дарья занимается тренерской работой со спортсменами и любителями. Все участники мастер-классов смогут не только научиться с легкостью исполнять базовые элементы фигурного катания – скольжение, вращения, прыжки, шаги, но и почувствовать настоящую радость от выступления на льду. Возрастные ограничения: от 6 лет и умение кататься на коньках.Мастер-классы пройдут 29 января, а также 5, 12, 19 и 26 февраля.Также по воскресеньям в 10:30 на льду ГУМ-Катка проводятся мастер-классы по хоккею совместно с Федерацией Хоккея России по национальной программе подготовки хоккеистов "Красная машина"."Красная машина" – программа подготовки хоккеистов, разработанная на базе уникальных инновационных методик, отличающихся своей эффективностью и позволяющие вырасти ребенку в игрока элитного уровня.Мастер-классы пройдут под руководством заслуженного тренера России Олега Браташа, который принимает непосредственное участие в разработке программы НППХ "Красная машина". Олег Браташ – заслуженный тренер России, чемпион СССР (1987) и России (1997), бронзовый призер чемпионатов СССР (1989, 1991, 1992). Чемпион молодежной хоккейной лиги в качестве главного тренера МХК "Спартак" 2013/2014, серебряный призер молодежного чемпионата мира до 20 лет 2015/2016, бронзовый призер молодежного чемпионата мира до 20 лет 2016/2017.Что будет на мастер-классе? Упражнения, направленные на развитие основных технико-тактических качеств хоккеистов с учетом имеющегося уровня начальной подготовки участника, то есть будет применяться индивидуальный подход к каждому. Возрастные ограничения: 7-12 лет. Необходим начальный уровень подготовки.Мастер-классы пройдут 29 января, а также 5, 12, 19 и 26 февраля.РЕКЛАМААО "ТД ГУМ", ИНН: 7710035963erid:4CQwVszH9pSWrTfJm5J

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, гум