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Нуланд обрадовалась взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.01.2023
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Нуланд обрадовалась взрывам на "Северных потоках"
Нуланд обрадовалась взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.01.2023
Нуланд обрадовалась взрывам на "Северных потоках"
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон удовлетворен уничтожением трубопроводов "Северный поток", снабжавших Европу российским... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:29
2023-01-27T21:04
политика
северный поток
сша
россия
германия
виктория нуланд
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон удовлетворен уничтожением трубопроводов "Северный поток", снабжавших Европу российским газом. Запись ее выступления опубликована на YouTube-канале The Independent.Поставки по газопроводу, являвшемуся основным маршрутом экспорта топлива из России в Европу, с середины июня значительно сократились из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине, а с конца августа вовсе прекратились.Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток "Северного потока — 1" и "Северного потока —2" обнаружили повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщил, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.Президент России Владимир Путин в октябре сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва магистралей и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, северный поток, сша, россия, германия, виктория нуланд
Политика, Северный поток, США, Россия, Германия, Виктория Нуланд
15:29 27.01.2023 (обновлено: 21:04 27.01.2023)
 
Нуланд обрадовалась взрывам на "Северных потоках"

Заместитель госсекретаря США Нуланд обрадовалась взрывам на "Северных потоках"

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон удовлетворен уничтожением трубопроводов "Северный поток", снабжавших Европу российским газом. Запись ее выступления опубликована на YouTube-канале The Independent.
"Я полагаю, вся администрация <…> — вполне удовлетворена тем, что "Северный поток" <…> превратился в груду металла на дне морском", — сказала дипломат.
Поставки по газопроводу, являвшемуся основным маршрутом экспорта топлива из России в Европу, с середины июня значительно сократились из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине, а с конца августа вовсе прекратились.
Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток "Северного потока — 1" и "Северного потока —2" обнаружили повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщил, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.
Президент России Владимир Путин в октябре сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва магистралей и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 18:54
Новак ответил на вопрос о поставках по уцелевшей ветке "Северного потока"
 
ПолитикаСеверный потокСШАРоссияГерманияВиктория Нуланд
 
 
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