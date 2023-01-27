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Нуланд обрадовалась взрывам на "Северных потоках"

Нуланд обрадовалась взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.01.2023

Нуланд обрадовалась взрывам на "Северных потоках"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон удовлетворен уничтожением трубопроводов "Северный поток", снабжавших Европу российским... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:29

2023-01-27T15:29

2023-01-27T21:04

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северный поток

сша

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виктория нуланд

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон удовлетворен уничтожением трубопроводов "Северный поток", снабжавших Европу российским газом. Запись ее выступления опубликована на YouTube-канале The Independent.Поставки по газопроводу, являвшемуся основным маршрутом экспорта топлива из России в Европу, с середины июня значительно сократились из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине, а с конца августа вовсе прекратились.Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток "Северного потока — 1" и "Северного потока —2" обнаружили повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщил, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.Президент России Владимир Путин в октябре сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва магистралей и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, северный поток, сша, россия, германия, виктория нуланд