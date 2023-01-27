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Артиллеристы уничтожили М-777 на правобережье Днепра, сообщил источник - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/gaubitsa-1847845763.html
Артиллеристы уничтожили М-777 на правобережье Днепра, сообщил источник
Артиллеристы уничтожили М-777 на правобережье Днепра, сообщил источник - РИА Новости, 27.01.2023
Артиллеристы уничтожили М-777 на правобережье Днепра, сообщил источник
Артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М-777 и транспорт подвоза боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:22
2023-01-27T13:22
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
днепр (река)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 янв - РИА Новости. Артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М-777 и транспорт подвоза боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости информированный источник. В 2023 году Минобороны в своих ежедневных сводках отчиталось об уничтожении девяти гаубиц М-777, причем четыре из них – в сообщении за четверг.
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херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Днепр (река)
13:22 27.01.2023
 
Артиллеристы уничтожили М-777 на правобережье Днепра, сообщил источник

Источник: артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М-777 на правобережье Днепра

© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 янв - РИА Новости. Артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М-777 и транспорт подвоза боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Вчера в районе села Томарино артиллерийским огнем уничтожили американскую гаубицу М-777, транспорт подвоза с боеприпасами. Трое военных ВСУ уничтожены, четверо военных ВСУ получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.
В 2023 году Минобороны в своих ежедневных сводках отчиталось об уничтожении девяти гаубиц М-777, причем четыре из них – в сообщении за четверг.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияДнепр (река)
 
 
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