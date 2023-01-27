https://ria.ru/20230127/gaubitsa-1847845763.html
Артиллеристы уничтожили М-777 на правобережье Днепра, сообщил источник
Артиллеристы уничтожили М-777 на правобережье Днепра, сообщил источник - РИА Новости, 27.01.2023
Артиллеристы уничтожили М-777 на правобережье Днепра, сообщил источник
Артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М-777 и транспорт подвоза боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:22
2023-01-27T13:22
2023-01-27T13:22
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 янв - РИА Новости. Артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М-777 и транспорт подвоза боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости информированный источник. В 2023 году Минобороны в своих ежедневных сводках отчиталось об уничтожении девяти гаубиц М-777, причем четыре из них – в сообщении за четверг.
https://ria.ru/20230126/spetsoperatsiya-1847716635.html
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Артиллеристы уничтожили М-777 на правобережье Днепра, сообщил источник
Источник: артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М-777 на правобережье Днепра